'Sech' recibirá las Llaves de la Ciudad

¡Enhorabuena! La Alcaldía de Panamá le entregará las Llaves de la Ciudad al cantante Carlos Isaías Morales Williams, mejor conocido como Sech.

El reconocimiento se realizará el lunes 30 de noviembre en la Casa de la Municipalidad, "El Peluche", como también se le conoce al cantante, recibirá las Llaves de la Ciudad de manos del alcalde José Luis Fábrega.

La noticia fue muy bien recibida por los seguidores de Sech. “Se lo merece El Peluche, viva Panamá y las buenas noticias”, “Sech el mejor, bien ganado”, “Se lo merece, ahora mismo el más grande del género musical de Panamá y el más pagado de todos los tiempos, felicidades Sech y bendición y que sigas prosperando”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, la buena nueva también estuvo acompañada de críticas, una usuaria opina que la doctora Lourdes Moreno también se merece ese reconocimiento.

“Esas llaves se las dan a todo el mundo”, “Por qué no les dan las llaves de la ciudad a todos los médicos, enfermeros y todo aquel que se está sacrificando en esta pandemia”, “En qué beneficia eso al país, no entendí, si sus canciones no son nada positivas, ni aporte a esta juventud”, son algunas de las opiniones que se pueden leer en una publicación que realizó Día a Día del tema.

Datos

En octubre, Sech ganó en la categoría artista del año debut en los Premios Billboard de la Música Latina 2020.

“Mi gente, de verdad que no tengo palabras. Esto es gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a mi equipo de trabajo. Sé que lo hemos pasado duro en este tiempo... esto es por Panamá”, dijo tras recibir el premio.

Recientemente, estrenó el tema “La Luz” junto al cantante colombiano J Balvin, la canción es todo un éxito. En tres semanas ha alcanzado más de 22 millones de visualizaciones en Youtube.

Aprovechando el éxito que tiene el tema y la llegada de las fiestas decembrinas, hoy, estrenaron la versión navideña de “La Luz”.

La nueva versión ya cuenta con casi 500 mil reproducciones y tiene más 48 mil likes.