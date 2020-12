Sech sorprendió a BCA en su cumpleaños, le regaló un auto

El cantante panameño BCA está de cumpleaños y se llevó tremenda sorpresa.

Sech sorprendió a su amigo con un espectacular regalo. "El Peluche" le regaló un automóvil de paquete a BCA.

El ganador de la categoría “Mejor Artista del Año Debut en los Premios Billboard” compartió a través de las historias la reacción de BCA al recibir la sorpresa.

En el video se escucha a Sech cantar “happy birthday to you” y le entrega las llaves del carro a su amigo, a quien las recibe emocionado y dando brincos de alegría.

“Hoy cumpleaños un ser humano que me dice las cosas me gusten o no desde que lo conocí y eso es ser real y muy real, Dios te bendiga hermano mío, love guetto child”, se lee en una historia que hizo el Sech.

Por su parte, BCA agradeció el regalo que le hizo su amigo y confesó que fue inesperado.

Éxito

Definitivamente, el 2020, ha sido el año de Carlos Isaías Morales Williams, nombre real de Sech.

El cantante ha logrado cosechar muchos éxitos y ha recibido reconocimiento por ello.

Hace algunas semanas recibió un reconocimiento de las manos del alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, quien le entregó las Llaves de la Ciudad.

Antes de este reconocimiento "El Peluche" ganó como “Mejor Artista del Año Debut” en los premios Billboard de la Música Latina 2020.