Ser libre y feliz: la soltería no es un defecto, disfrútala

La sociedad siempre ha estado obsesionada con el amor, pero sobre todo con la idea de que hay que estar en pareja. Por ejemplo, en la actualidad existen apps de citas y sitios para solteros, diseñadas para encontrar al “amor de tu vida”.

Por todos lados te bombardean. Si tienes más de 25 años de edad y no tienes pareja, todo el mundo empieza a preguntarte “¿para cuándo?”. Mientras que tu abuela te mira con cara de decepción, tus tías intentan emparentarte con amigos o conocidos y tus padres empiezan a hablar de los nietos que no tienen., pero eso no quiere decir que debas sentirte mal con tu situación, no es un defecto estar soltero.

La psicoterapeuta Dinorah Blackman asegura que la felicidad no depende del estado civil, “es hora de ir abandonando esa idea”.

Según la experta, dicha creencia ha ocasionado muchos estragos en las relaciones de parejas, muy al contrario de lo que se desea, es decir, hay personas que creen que al tener una pareja serán felices o la amargura y soledad desaparecerán.

“Es cierto que una buena relación puede aportar mucho a tu vida, pero igual le toca a cada uno hacerse responsable de su propia paz mental y por ende su felicidad”, dijo Blackman.

A nivel psicológico, la soltería permite una reconexión con uno mismo que es muy importante para lograr construir una autoestima sana que permita poder tener mejores relaciones futuras que no se basen en la dependencia o la necesidad.

“Cuando uno llega a cierta edad le toca decidir quién es y cómo va a vivir su vida. La familia y la sociedad presionan porque existe un patrón o una caja en la que quieren que todos quepan. No es por maldad”, explicó la experta.

Sin embargo, es necesario e importante perder el miedo al qué dirán, agregó la entrevistada. Asegura que hay que entender que cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones. “La soltería no es un defecto; es el momento propicio para encontrar tu voz, descubrir cuáles son tus deseos profundos, aprender cosas nuevas y extender las alas”.

¿Soltero se puede ser feliz?

¿Los solteros se están convirtiendo en mayoría? Todo indica que así es. En todo el mundo, incluyendo Panamá, las estadísticas de personas solteras han aumentado, por ejemplo, en el país la situación conyugal de la población ha experimentado transformaciones en las últimas décadas. Para el último censo del 2010, la proporción de los solteros alcanzaba el 29.7%.

La gente tiende a pensar que estar soltero es sinónimo de aburrimiento y soledad, no es así. La psicoterapeuta aclara que una persona que decide iniciar una relación para complacer a los demás es emocionalmente inmadura, y que por el contrario puede causar resentimiento en ambos. “Ese resentimiento corroe la autoestima”, dijo.

Lo humanos son seres sociales, por tanto, sí necesitan estar en una relación para sentirse completos, pero esto no significa que tiene que ser de pareja y eso lo saben cada vez más personas.

Además, en la actualidad, existen muchísimas oportunidades en preparación académica, por ejemplo, que los mantiene ocupados y enfocados en alcanzar más logros, dice la experta.

Hoy día, más hombres y mujeres disfrutan de sus títulos universitarios, de viajes, de sus trabajos, detalles que por lo general deben obtenerse antes de casarse.

Otro detalle está en que no todas las relaciones de pareja funcionan y que la mayoría de las que parecen funcionar no lo hacen de forma saludable. Ese es el motivo por el que cada vez más gente abraza la soltería como forma de vida.

Diversos estudios explican que, en comparación con las personas casadas, los solteros tienen más tiempo para dedicarles y mantenerse en contacto con su familia. Además, se encuentran más predispuestos a ayudar y socializar con amigos, conocidos y más aún con extraños, esto no significa que casarse es malo, cada quien debe vivir su estado civil de la mejor manera y el que más feliz lo haga.

Ser soltero libre y feliz es una decisión y una declaración de autonomía y de autoestima, pero para que esto resulte debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de la experta:

1. Asegúrate de disfrutar cada etapa de tu vida y entender qué es lo que te hace feliz a ti.

2. Aprende bien las lecciones que vienen con las dificultades.

3. Toma el tiempo para conocerte y trabajar en ti.

4. No permitas que nadie te presione para hacer algo antes del tiempo que te dicte tu alma.



