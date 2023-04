'Shadow Kingdom', nuevo largometraje y álbum de Bob Dylan

El cantante estadounidense Bob Dylan publicará el próximo 2 de junio un nuevo álbum y el 6 de junio un largometraje, ambos del concierto "Shadow Kingdom" que ofreció hace 2 años.

El nuevo trabajo del veterano artista, de 81 años, incluye 14 temas que se podrán descargar en línea, pero también adquirir en un doble vinilo y en CD.

Bob Dylan el año pasado estuvo envuelto en una polémica por vender ediciones especiales de su último libro "The philosophy of modern song" con su firma falsificada por una máquina.

El Premio Nobel de literatura interpreta en este disco versiones de antiguas de canciones como "Queen Jane Approximately", "The Wicked Messenger", "Forever Young" y "It's All Over Now".

El cantautor está acompañado del guitarrista Buck Meek, la bajista Janie Cowan y el acordeonista Shahzad Ismaily.

"Shadow Kingdom" se presentó originalmente como un evento cinematográfico para ver en línea y se emitió en directo el 13 de junio de 2021.

La publicación del nuevo disco y el largometraje coincide con una gira mundial que arrancó en 2021.

Este tour mundial concluirá en 2024, titulada "Rough and Rowdy Ways" (Maneras duras y pendencieras).

El cantante actuará en Japón hasta el 20 de abril y en junio comenzará en Portugal y España una serie de conciertos que también lo llevarán a Francia, Suiza e Italia.

