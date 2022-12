Shakira: ¿Cómo evitará encontrarse con Gerard Piqué?

Como ya es de conocimiento, hace unos días, Shakira y Gerard Piqué firmaron en un juzgado de Barcelona (noreste español) el acuerdo que permitirá a la artista poder establecerse con sus hijos, Milan y Sasha, en Miami (Estados Unidos).

Este acuerdo se logró después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de ambos tras su separación, anunciada esta primavera.

No obstante, la situación entre la expareja se ha vuelto demasiado tensa, al punto que la colombiana no quiere cruzarse con él ni con la familia de su ex.

Al parecer, la barranquillera ha puesto algunas condiciones para no tener que ver al exfutbolista más. Al menos así lo aseguran medios internacionales.

A ella no le ha pasado por su mente dar un paso atrás para perdonar a Piqué, aunque, como comentan, para él tampoco es una prioridad contar con el perdón de la cantante. Él está feliz junto a Clara Chia.

En los acuerdos firmados por ambos, se estableció que Shakira se quedaría con Sasha y Milán, pero no los llevaría con su padre, en los días que le corresponden.

A Piqué le corresponde estar 10 días seguidos con sus hijos, ya que al tener la custodia la madre de los niños, ellos vivirán en Miami y deberán viajar para ver a su padre.'



Por otro lado, Shakira tiene pendiente una causa penal en España por varios delitos económicos contra la hacienda pública. La Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de prisión y una multa de más de 24 millones de dólares

Aparentemente, la cantante dejó por contrato que alguien más acompañará a los niños en su viaje, dado que ella no sería quien los lleve a ver a su expareja.

A saber

Los hijos de la expareja se mudarán con su mamá el próximo año, lo que indica que estarán en estas fiestas de fin de año muy cerca de papá y tal vez tendrán que compartir con la nueva pareja de su progenitor.

Shakira prevé mudarse con sus hijos a principios del próximo año desde Barcelona, ciudad donde nacieron, han vivido los últimos ocho años y están escolarizados, según un reporte de EFE.

