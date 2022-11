Shakira, Dua Lipa y BTS, artistas que podrían participar en la inauguración del Mundial de Qatar

El domingo 20 de noviembre comenzará el Mundial de Qatar 2022 y hay mucha expectativa por la ceremonia y grandes estrellas musicales que estarán presente.

Esta semana se filtró una posible lista de las estrellas que estarían animando la fiesta inaugural previo al primer partido en el que se medirán el seleccionado local y Ecuador, por el Grupo A, han reportado medios internacionales.

La cuenta de Twitter de World Music Awards adelantó algunos nombres que estarán en la fiesta de apertura en el Estadio Al-Bayt, en Al Khor que tiene una capacidad para 60 mil espectadores.

Aunque la publicación fue borrada, el mismo informó que “Shakira se prepara para su regreso a la Copa Mundial el 20 de noviembre en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundial de la FIFA con BTS, Black Eyed Peas, Dua Lipa, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie”.

Sería la cuarta presencia de la colombiana en un Mundial luego de las canciones que entonó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, se lee en una nota de Infobae.

La cantante se estrenó en Alemania con un tema que realizó con la ayuda del rapero Wyclef Jean, una canción que tuvo la acusación de plagio por parte de Jerry Rivera, cuando suenan trompetas de fondo. Aunque en ese Mundial el tema oficial fue "The Time of Our Lives" interpretado por Il Divo y Tony Braxton.

Cuatro años más tarde la colombiana sí estuvo a cargo del himno oficial e interpretó 2010 Waka Waka, además de éxito profesional, en aquel evento le permitió conocer a Gerard Piqué y a los pocos meses comenzó la relación de doce años con el futbolista español.

En Brasil otra vez Shakira también se sumó, aunque no fue la canción oficial del evento. Estuvo a cargo de la canción "La la la", pero no tuvo el suceso de las dos ediciones anteriores. Ausente en Rusia 2018, Shakira retornará a la celebración que será el puntapié inicial del Mundial de Qatar.

La otra artista sería Dua Lipa, sus seguidores sueñan con verla en actuar en la ceremonia y según la información que trascendió estaría presente.

De igual forma se habla de que el grupo surcoreano BTS dirá presente, este es uno de los conjuntos asiáticos más seguidores en todo el mundo.

