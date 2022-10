Shakira: Filtran parte de la letra de 'Monotonía' antes de su estreno

Falta muy poco para el estreno de “Monotonía”, canción de Shakira en colaboración con Ozuna, sin embargo, a escasas horas del lanzamiento se ha filtrado parte de la letra del sencillo.

En la última semana Shakira alimentó la expectativa en torno al estreno e incluso reveló parte de la letra de la canción, la cual presuntamente está dirigida a su expareja Gerard Piqué.

En las redes sociales filtraron parte de la letra y los primeros minutos de cómo suena la melodía de la canción al ritmo de la bachata.

La cantante colombiana reveló, en una reciente entrevista, que la música se ha convertido en su terapia, en el cual puede desahogar sus penas, por lo tanto, todo apunta que revelará detalles de su relación y posterior ruptura en “Monotonía”.

Oficialmente, el tema se estrenará mañana, 19 de octubre, pero la filtración encendió la conversación debido a la emotiva melodía y a las frases que supuestamente están dedicadas al defensa culé.

El futbolista está presuntamente aterrorizado por lo que llegue a revelarse en la letra y que por ella se gane aún más detractores.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”, dice parte de la letra de la canción.

A pesar de que no se ha filtrado toda la letra de la canción de Shakira, esta frase ha causado todo un debate en redes sociales no solo por el género en el que va a incursionar la colombiana como lo es bachata, sino de las fuertes indirectas que le manda presuntamente la cantante a su expareja.

También ha estado rondando otra frase que está implementada la cual dice: “(…) este amor no ha muerto, pero está delirando (...) todo está frío como Navidad, es mejor que esto se acabe ya”.

La frase que más llamó la atención fue “yo te quiero, pero me quiero más a mí”, una de las indirectas más duras de la cantante hacia Piqué, pues da a demostrar que, aunque lo siga amando, ella se ama aún más, dejando todo que tuvieron en un pasado.

