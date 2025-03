Shakira lanza 'Última' canción a Piqué

La mayoría de las canciones que componen el álbum Las mujeres ya no lloran, de la cantautora colombiana Shakira más que abordar una temática son una declaración. Hablan sobre duelo, resentimiento, confusiones, empoderamiento, debilidades, y toda una serie de procesos por lo que pasó durante su separación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Cada tema parece ir directo al catalán, y otros simplemente no lo parecen. Shakira habla con nombres y puntos sobre las íes. Y si bien este álbum ha causado toda una serie de discusiones sobre lo que está correcto o no hacer después de una ruptura, o mejor dicho, después de una infidelidad, recientemente durante uno de sus siete conciertos en Ciudad de México y a un año del lanzamiento del álbum, la barranquillera estrenó el video musical "Última". La cual, como lo dice la misma palabra, parece que será finalmente el cierre de un ciclo.

El tema inicia con una frase contundente:

"Antes que nada, te agradezco lo vivido

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido"

Shakira reconoce que, a pesar del final, la relación con el padre de sus dos hijos tuvo momentos de felicidad. También parece querer dar por terminada toda la situación y para eso necesita que le permitan hablar.

"Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual"

Ya en varias canciones, Shakira dio entender que hubo un tiempo en que, seguro entre el descubrir la infidelidad y el lanzamiento de la segunda canción lanzada (Monotonía), Piqué intentó arreglar las cosas. Y en todas esas veces ella se negó.

"Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente"

La cantautora es conocida por ser una perfeccionista. Son varios los artistas que han confesado que trabajar con Shakira ha sido una experiencia nueva para ellos, porque ella suele involucrarse en todos los detalles de la producción. No es difícil imaginar que lo mismo sea en su vida personal. La propia cantante en declaraciones ha dicho que: "Por qué algo va a estar bien si puede estar muy bien. Y por qué algo va a estar muy bien, si puede estar maravilloso"

"Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente"

Shakira no teme confesar que sigue enamorada de Piqué. Que para ella el amor no es algo tan pasajero o que se termina de un momento a otro a pesar de las circunstancias. Y en uno de los coros finales no descarta regresar con Piqué:

"Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora

Debo aprender a estar sola"

Así, "Última" se convierte en el cierre de un antes y un después para la colombiana. Si bien, no es la primera relación que termina y no en mejores términos, sí es la primera en la que ya había formado una familia y en la que le tocó lidiar con la fama, el dolor y sus hijos.

El video musical ya había sido grabado varios meses antes, pero Shakira eligió el primer aniversario de su álbum para lanzarlo.