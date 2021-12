Shakira muestra las habilidades musicales de su hijo, Milan

Shakira reveló en una entrevista, en "ET", que prefiere mantener a sus pequeños retoños al margen de su fama mundial y que, por ende, no permite que los niños escuchen sus canciones, esto no quiere decir que la famosa no fomente en sus hijos una estricta educación musical.

Versión impresa

Así quedó de manifiesto en una de las más recientes publicaciones que Shakira hizo en su perfil oficial de Instagram, en el que suma más de 71 millones de seguidores de todas partes del mundo. En esta red social enseñó que su pequeño la hace sentir muy orgullosa, se lee en Telemundo.

"Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo: El respeto y la devoción por el trabajo propio", escribió en la descripción de un video, donde se ve a Milan, de 8 años, tocando el piano.

La profesora de música a la que hace referencia les dio lecciones inolvidables, con las cuales, dijo enseñó, “cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros”.

En el videoclip, se observa sentado al piano a Milan tocando con maestría una melodía clásica, mientras un chico en edad adolescente lo acompaña, violín en mano, en las inmediaciones de lo que parece ser un aula musical.

Vale precisar que Milan entona la composición como todo un experto e, incluso, despliega un impactante porte al tocar la pieza. El también primogénito de Gerard Piqué viste de forma casual y cierra los ojos al ejecutar el instrumento, en señal de que siente a profundidad la música.

El post, publicado el miércoles 15 de diciembre acumula más de un millón de reproducciones. En tanto, los followers de la artista colombiana se cayeron en felicitaciones para Milan.'



Vale precisar que Milan, hijo de Shakira y Piqué, entona la composición como todo un experto e, incluso, despliega un impactante porte al tocar la pieza, se lee en Telemundo.

“Sacó las habilidades de mamá Shak. Enhorabuena”, “Muy talentoso, qué orgullo”, “Cómo crecen los chamacos, Shak”, “Hermoso, como su madre. Bendiciones”, “Familia talentosa”, “Es maravilloso”, “Espectacular”, son algunas de las cientos de frases que los fans de Shakira vertieron en la sección de comentarios, en idiomas como inglés y portugués, además del español.

VEA TAMBIÉN: 'Yemil' se presentó en la Teletón 20-30: 'Panamá me ama, no discutan'

Milan Piqué Mebarak, el hijo mayor de Shakira y Piqué, tiene 8 años y nació el 22 de enero de 2013, en Barcelona, Cataluña. Al igual que sus talentosos padres, este pequeño es del signo zodiacal Acuario, y es que, vale precisar que la colombiana y el español comparten cumpleaños, pues ambos nacieron un 2 de febrero, claro que, con 10 años de diferencia. Si bien, al igual que Sasha, su hermanito, Milan es un diestro surfista, a su corta edad, es probable que se dedique a la música, como su célebre mamá.