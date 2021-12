'Yemil' se presentó en la Teletón 20-30: 'Panamá me ama, no discutan'

Días previos al inicio de la Teletón 20-30, 17 de diciembre, los organizadores anunciaron la alineación de artistas que se presentarán en los dos días que dura el evento.

A través de Instagram, Teletón anunció a los artistas y entre ellos figuraba Yerik Navarro, conocido en la escena artística como “Yemil”, lo cual causó polémica en las redes sociales hasta el punto que los organizadores eliminaron la publicación.

Los organizadores subieron un nuevo post con el listado de los nombres de los artistas, en ella no figuraba “Yemil”, quien ha sido cancelado en varias ocasiones en las redes sociales por los escándalos en los que ha estado vinculado.

Lo mismo ocurrió, luego de que estuviera actuando en un local en Casco Viejo, en el momento en el que ocurrió una tragedia, un tiroteo que dejo un saldo de por lo menos cinco víctimas y seis heridos.

Sin embargo, con el tema del Teletón, finalmente, un día antes del inicio del evento los organizadores confirmaron la participación del “Maleante caro”, como también se le conoce a “Yemil”, a pesar de la polémica.

El polémico cantante se presentó se anoche, 17 de diciembre, en la Arena Roberto Durán, en la tanda de la madrugada junto a otros artistas.

Luego de su presentación “Yemil” compartió algunas historias, en Instagram, donde deja entrever qué piensa sobre las críticas.

“Panamá me ama, no discutan” y “Ustedes me odian, pero el pueblo me ama”, se lee en las historias del cantante.

Con anterioridad, “Yemil” había comentado que le estaba costando salir a flote y que estaba dispuesto a hacer una gira de medios para limpiar su imagen.

“Qué lío salir a flote, quiero hacer gira de medios y disculparme con las mujeres, necesito limpiar mi imagen. Diré mi verdad, me disculpo con las mujeres y voy a cambiar”, expresó.

Me rehuso a creer que YEMIL puede estar en una tarima. Se los pido por favor, a este maltratador hay que cancelarlo y cancelarlo en serio. Ni siquiera pide perdón. Les pido por favor. #SinYemil pic.twitter.com/50cLeSwpLx— Dora Planells (@ladestrampaDora) December 17, 2021

La teleton es una tremenda basura pero poner a yemil en el escenario? Panama tiene brain damage irreversible— Ximmy (@ximmyleiro) December 15, 2021

Yemil le pega a mujeres. no a los niños.



Buena esa Teleton!!!— Gaspar (@EsseKaa) December 15, 2021

