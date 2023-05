Shakira, negaron los rumores de relación con Tom Cruise

El entorno de Shakira zanjó los rumores de romance entre la barranquillera y Tom Cruise.

Desde que los famosos fueron vistos en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 los rumores sobre un posible romance no han cesado, sin embargo, solo hay una amistad.

Pese a que supuestamente Cruise, estrella de Hollywood, está interesado y que hay química, la barranquillera no está interesada en iniciar una relación.

Ana Lourdes Martínez, amiga de la barranquillera, aseguró que Shakira y Cruise solo tienen una amistad, se conocen desde hace mucho tiempo y está enfocada en su familia.

Otra fuente dijo a “The Mirror” que la intérprete de “Monotonía” está halagada por el interés de Cruise, sin embargo, no está interesada.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, comentó la fuente.

Por otra parte, en una reciente publicación, en Instagram, Shakira compartió un poco de lo que ha estado haciendo en Miami, sorprendió a sus más de 86,5 millones de seguidores con su habilidad para dominar las olas.

En un videoclip se puede ver a la barranquillera surfeando. “Si no hay olas se hacen”, escribió en la descripción de la publicación.

Asimismo, anunció que estará construyendo junto a la Fundación Pies Descalzos un nuevo módulo en un colegio en Uribia, Colombia, con 1,200 niños, que no disponen de baños, aulas, comedor y cocina.

“Seguimos trabajando y pedimos más esfuerzos al gobierno y al sector privado para que nuestros niños puedan obtener una educación digna y un futuro mucho mejor que su presente”, concluyó.

