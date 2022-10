Shakira presuntamente desató la furia de Clara Chía Marti

¡Problemas en el paraíso! Pese a que la relación entre Gerard Piqué y Shakira terminó, la colombiana tiene una buena relación con sus exsuegros, algo que presuntamente tiene furiosa a la nueva pareja del jugador del F.C. Barcelona.

La prensa española les ha seguido la pista a los protagonistas de este drama y los más recientes informes apuntan a que Shakira visitó a los padres de Piqué, además, aprovechó para hacerse una fotografía con su exsuegra, lo cual supuestamente ha desatado la furia de Clara Chía Marti.

En la instantánea se ve a la colombiana y a su exsuegra muy sonrientes. Como era de esperarse la imagen se ha difundido en las redes sociales y Chía Marti también ha visto la imagen, no le gustó nada lo que vio.

Chía Marti no está contenta con que su pareja aún tenga contacto con su ex, algo que es absurdo porque la expareja quiera o no tendrán una relación de por vida, pues tienen dos hijos en común, Sasha y Milán.

Pero esto no es todo, la furia de la nueva pareja del culé tiene otras motivaciones, presuntamente está molesta porque no ha podido convivir tanto con sus suegros como lo hace la colombiana, a pesar de que ya no está con Piqué.

Asimismo, aparentemente tampoco ha tenido el privilegio de tomarse una foto con sus suegros. ¿Qué tal?

Desde que se hizo pública la imagen de Shakira y su exsuegra, Chía Marti supuestamente ha estado distante con el futbolista, no se ha dejado ver en lugares públicos junto a él, algo que las más recientes imágenes difundidas por la prensa contradicen.

Se han difundido imágenes de la pareja que han dejado en evidencia que Chía Marti, de 23 años, ya convive con los hijos de Shakira. La joven, Piqué y los niños fueron vistos jugando fútbol en una de las propiedades del español.

Según @ElGordoyLaFlaca estas son fotos de Pique con Clara y los hijos de Shakira en la casa de Cerdanya. pic.twitter.com/h0zKOu4gga— Idek (@LovelyYou42) October 10, 2022

El momento fue captado por el fotógrafo Jordi Martín y se ve cómo la familia “ensamblada” pasa un buen momento al aire libre.

Por otra parte, los nuevos informes se producen justo cuando la colombiana está próxima a sacar una nueva canción, “Monotonía”, donde presuntamente revelará detalles de su relación con Piqué.

