Shakira recibió el premio 'Mujer del año' de Billboard

Shakira recibió el reconocimiento “Mujer del año” en la primera edición de los Premios Mujeres en la Música Latina de la revista Billboard.

Al recibir el reconocimiento la barranquillera confesó que la música fue lo que la puso de regreso cuando se sintió más perdida e incluso se refirió al amor propio.

“Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para quererse o aceptarse tal cual es… la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”, comentó.

Durante su discurso de agradecimiento, Shakira también reflexionó sobre los turbulentos meses que ha vivido, en el que se separó y se mudó junto a sus hijos a Miami, Estados Unidos.

“Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. A qué mujer no le ha pasado el buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro y se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado”, dijo la intérprete de “Monotonía”.

Ceremonia de premiación

La gala de los premios se realizó en el Wasco Center Miami, la noche del domingo 7 de mayo, Shakira llegó acompañada de parte de su familia y evitó la alfombra roja y a los medios de comunicación.

Para la velada, la colombiana optó por un ajustado vestido negro con detalles de transparencia en la falda y rematado con una correa de cuerpo.

La lista de homenajeadas incluyó, además, a la cantautora Ana Gabriel, con el premio leyenda viviente; Emilia, como artista en ascenso; Evaluna, con el premio tradición y futuro; Goyo, quien recibió el premio agente de cambio, y Thalía que ha recibido el premio poderosa global.

Salida

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Shakira tiene más de un mes desde que se instaló en Estados Unidos y un día después de consagrarse como la “Mujer del año” fue vista junto a sus hijos y Tom Cruise del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.

La barranquillera y la estrella de Hollywood se les vio conversando muy divertidos mientras que los hijos de la cantante bromeaban entre sí y el mayor, Milán, abrazaba a su madre.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!