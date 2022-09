Shakira y Gerard Piqué son fotografiados en un partido de béisbol de Milán

¡Juntos, pero no revueltos! Shakira y Gerard Piqué están enfrentados por la custodia de sus hijos, sin embargo, recientemente fueron fotografiados en un partido de béisbol de Milán.

Shakira y Piqué, cada uno acompañado de sus respectivas madres, acudieron a apoyar a su hijo mayor, de 9 años, en el partido y durante su presencia en el lugar la tensión y enfado que hay entre la expareja era más que evidente.

Se mantuvieron alejados uno del otro, se ubicaron cada uno al extremo de las gradas prácticamente, nunca se miraron y solo se acercaron, con cierta distancia, cuando finalizó el juego por Milán.

Otro detalle que captó la atención es el escrito que tenía en el dorso de la chaqueta que usó Shakira para la cita deportiva, decía “Keep back” (Quédate lejos), mensaje que presuntamente sea para su ex, quien ya dejó de manifiesto que no tiene interés en retomar la relación.

Este encuentro, para algunos calificado como incómodo, se da una semana después de lo que suponía sería la última negociación para establecer el lugar de residencia de Sasha y Milán, tema en el que la expareja no se ha puesto de acuerdo.

La colombiana desea mudarse a Miami, Estados Unidos, para continuar con su carrera, mientras que el culé está decidido en que los pequeños se queden en Barcelona, España.

Fuentes cercanas a la expareja aseguran que estos desean evitar ir a juicio, no obstante, no se ha descartado, se tiene previsto un encuentro más para discutir el tema que mantiene enfrentados a Shakira y al futbolista.

Shakira esteve em outra partida de Beisebol do Milan



E usou uma jaqueta com a mensagem "Keep Back" que pode ser traduzido como "Se mantenha afastado"



A Rainha não brinca! pic.twitter.com/1LdXZPqK3N