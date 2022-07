Shawn Mendes pospone conciertos: 'Necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidar de mí y de mi salud mental'

El cantante Shawn Mendes les dio una mala noticia a sus seguidores, pues tomará un descanso de su carrera musical para cuidar de su salud mental.

Shawn Mendes señaló esto a través de su cuenta en Instagram, asegurando que pospondría los shows de su gira mundial "Wonder".

“Me rompe el corazón tener que decir esto, pero desafortunadamente voy a tener que posponer las próximas tres semanas de presentaciones por Uncasville, CT, hasta nuevo aviso“, escribió el músico de 23 años.

"He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre ha sido difícil estar en la carretera lejos de los amigos y la familia", añadió.

"Después de unos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, por desgracia, el peaje del camino y la presión me han alcanzado y he llegado a un punto de ruptura", también escribió.

El artista señaló que tomó la decisión después de hablar con algunos profesionales acerca de su salud.

Dijo: "Necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidar de mí y de mi salud mental, ante todo. Tan pronto como sepa qué haré, prometo que se los diré, los quiero".

Hace poco, el artista se sinceró con sus seguidores en las redes sociales sobre sus problemas de salud mental. En abril, compartió una larga nota en Twitter sobre la sensación de estar “volando o ahogándose” en cualquier momento, y cuestionó si eso se siente a los 20 años.

“La verdad es que aún con tanto éxito, me cuesta sentir que no estoy fracasando, hipercentrado en lo que no tengo, olvidando ver todo lo que hago. La verdad es que estoy abrumado y sobreestimulado", publicó.

El artista ha habldo sobre cómo lidiar con los desafíos de salud mental. En 2018, le dijo al presentador Zane Lowe, de Apple Music, que su canción "In My Blood" se refería a aprender a lidiar con la ansiedad.

