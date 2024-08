Sheynnis Palacios participó en un foro sobre VIH en Panamá

Como parte de los compromisos durante su visita en Panamá, Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, participó en un foro sobre VIH organizado por la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/sida (Probidsida).

"Foro por el derecho a la vida" es el nombre del evento en el que la reina de belleza y un panel de expertos hablaron sobre la importancia de asumir una conciencia de riesgos, es decir, que todos, especialmente los sexualmente activos, están expuestos al virus.

El doctor Orlando Quintero, presidente Probidsida, dijo sentirse afortunado por contar con el apoyo de Palacios y el equipo de Miss Universo Panamá, organización con la que se ha desarrollado una alianza de cooperación desde el reinado de Justine Pasek, la Miss Universo 2002.

Quintero lamentó que diariamente una o dos personas fallecen por Sida, la fase avanzada de la infección por el VIH, especialmente porque un diagnóstico positivo no es una sentencia de muerte, ya que si se diagnostica de forma temprana y se recibe tratamiento se corta el ciclo.

Con el tratamiento oportuno se puede disminuir la carga viral del VIH hasta hacerla indetectable, por lo tanto, el virus pierde la capacidad de transmitirse.

Palacios, por su parte, aseguró sentirse honrada de participar en un evento tan importante, donde se le da visibilidad a este tema, asimismo, reiteró que la vida no termina ante un diagnóstico de VIH y que sí existe una red de apoyo en la que puede encontrar las herramientas necesarias para su proceso.

"No tengas miedo de lo que estás viviendo y asume la responsabilidad de que ese diagnóstico no defina que el día de mañana vas a perder la vida, porque la decisión está únicamente en vos, el cambio está en vos y lo importante es que 'no está mal que te sientas mal', que permitas que cada una de tus emociones estén, pero que también seas consciente de dejarlas ir, que no permanezcas en ellas y que busques la ayuda necesaria", expresó la beldad.

Palacios forma parte de la próxima campaña sobre VIH en Panamá. Quintero, en nombre de la fundación, le agradeció por su participación porque se verá a nivel nacional el llamado de atención a hacerse la prueba.

Comunidad nicaragüense en Panamá

El foro tuvo lugar en el Domo de la Universidad de Panamá, la mañana de este jueves, y entre los asistentes había nicaragüenses que residen en el país, estaban muy emocionados por ver a su paisana y tener unos minutos para saludarla.

La beldad se tomó unos minutos para conversar con sus paisanos, firmar algunos autógrafos y recibir los regalos que prepararon para ella.

