Siria Miranda envía mensaje: Gracias 'por el cariño, solidaridad y apoyo, al momento de publicar lo de mis hermanos'

La periodista Siria Miranda es una de las presentadoras de noticieros que más seguidores tiene.

Siria Miranda ha pasado por uno de los momentos más difíciles de una persona: La pérdida de un ser querido.

Primero, fue su papá y luego sus hermanos, en esos momentos sus seguidores le han mostrado todo su apoyo, inundando sus publicaciones con mensajes de fortaleza.

Este domingo en el marco del Día del Amor y la Amistad, la periodista envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores.

"Quiero aprovechar hoy, el Día del Amor y la Amistad para agradecerles por todo el cariño, de solidaridad y de apoyo, al momento de publicar lo de mis hermanos, que Dios los tenga en la gloria", empezó el video.

"Han sido momentos difíciles y tristes, pero siempre Dios provee de amor, de fortaleza y gente linda que se presenta en el camino, que te levanta y te da ánimos para seguir adelante", dijo.

Añadió: "Ustedes son parte de esa gente linda que Dios pone en mi camino, de verdad que no tengo cómo agradecerles con todo mi corazón esas muestras de cariño, de esos mensajes que me han puesto, todo eso me anima y me llena de paz, creo que nunca había recibido tantas muestras de cariño como en este momento".

"Poco a poco, tanto mi familia como yo vamos hacia adelante dejando esa tristeza a un lado, por supuesto los recordamos a Agustín y a David todos los días, pero sabemos y tenemos la certeza de que están en un mejor lugar y los que quedamos acá tenemos esa satisfacción de que fueron bellos seres humanos que dejaron huellas en su paso por este camino", contó.

"Dios nos da esa fortaleza y llena nuestros corazones para seguir adelante, por supuesto, difícil cuando, por ejemplo, cuando escuchamos la cifra de covid todos los días y saber que mis hermanos están en esas cifras y como digo no son fríosnúmeros, son historias, son rostros, son seres humanos que ya no nos acompañan que están haciendo falta en algunas familias, así que comprendo perfectamente, nmi solidaridad con cada una de ellas", continuó.

"Poco a poco y de la mano de Dios, Dios tiene el control, si están pasando por un mal momento les digo confíen en él, confien en Dios, él todo lo puede y él todo lo quiere si es para bien", señaló.

"Sin conocerme la mayoría de ustedes, me recibe en el seno de su familia a través de las noticias y ya se crea ese vínculo que es especial y agradezco infinitamente", agregó.

Este video lo acompañó con un texto: "Agradecimiento. Para todos ustedes desde lo más profundo de mi corazón, gracias por estar allí y regalarme su cariño".

"Los quiero mucho Feliz Día del Amor y la Amistad. Bendiciones infinitas", culminó su mensaje de texto, acompañado de los emojies de corazón y una de abrazo.