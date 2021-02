Monarcas recuerdan con nostalgia los momentos que atesoran de los carnavales 2020

Los culecos, el paseo de las reinas y el tradicional topón no estarán presentes en los carnavales 2021, por lo menos no como se acostumbraba. El Carnaval no es la excepción y también se ha visto opacado por la crisis sanitaria.

A pesar de las circunstancias, el entusiasmo por celebrar las festividades del Rey Momo está presente, sin embargo, la salud es la prioridad y previendo la situación algunas organizaciones llevarán virtualmente a los hogares de los panameños el Carnaval.

Como parte de esas previsiones algunas reinas portan por segundo año consecutivo la corona, convirtiéndose en soberanas que han representado a sus respectivas calles en contextos muy distintos.

Algunas reinas conversaron con Panamá América y comentaron cómo ha sido el proceso de migrar el Carnaval a las plataformas virtuales y los momentos que atesoran de los carnavales 2020.

Chitré

La reina de Calle Arriba de Chitré, Luisa Iribarren indica que debido a la pandemia de la covid-19 estaba consciente de que tenía el compromiso de seguir siendo la reina durante el 2021. Explica que la últimas dos semanas al inicio del Carnaval la inundó más que nada un sentimiento de nostalgia, porque la festividad se desarrollará de una forma a la que no estaban acostumbrados.

Añora aquellos momentos donde podía bailar, cantar y compartir con las personas. Iribarren manifiesta con toda seguridad que el momento más bonito y que más atesora del Carnaval 2020 fue poder ver a su familia y disfrutar con ellos todo el proceso que conlleva ser soberana de una de las fiestas más populares del país.

Pedasí

Ana Patricia Pérez, reina de Calle Abajo de Pedasí, a quien le hacía mucha ilusión su despedida como soberana del 2020, recalca que para todos fue una sorpresa y nadie se esperaba la situación que se está atravesando.

Sin embargo, comprometida con su papel como soberana de Calle Abajo de Pedasí enfatiza que celebrarán virtualmente el Carnaval, resaltando lo familiar y las tradiciones de su pueblo.

Pérez añade que uno de los momentos más significativos del Carnaval 2020 es el día de su coronación, pues sentía que estaba soñando, pero era real y allí estaban sus familiares y amigos presenciando como cumplía uno de los sueños que siempre tuvo desde niña.

Las Tablas

La cuna de los mejores carnavales del país no se podía quedar por fuera. La reina de Calle Arriba de Las Tablas, Fianeth Corro comenta que ser reina es para ella un sueño hecho realidad y se lo disfrutará ya sea que se desarrolle de manera presencial o virtual.

Indica que en este momento la prioridad es la salud y la recuperación del país, no obstante, como reina no puede evitar sentir nostalgia y tristeza, porque no se celebrará como tradicionalmente se venía haciendo. Muy consciente de la situación reitera que ya habrá un momento en el futuro para ello.

Corro resalta que durante el Carnaval 2020 tuvo muchos momentos especiales, sin embargo, para ella lo más memorable son las personas que la acompañaron, quienes estuvieron ahí en todo momento y que soñaron con ella. Guardará con ella los momentos que disfrutó con personas muy especiales y que lastimosamente ya no están físicamente.

Carnaval virtual

Las reinas coinciden en que es el momento de quedarse en casa y disfrutar del Carnaval de una manera diferente y con la familia. Y sobre todo que continúen cuidándose y siguiendo las medidas de bioseguridad.

El "Carnaval Virtual 2021" de Calle Abajo de Pedasí se estará transmitiendo por Instagram en @calleabajodepedasi.

"El Carnaval del Recuerdo" de Calle Arriba de las Tablas contará con una completa programación que se transmitirá en el canal de Youtube Calle Arriba de Las Tablas y en Instagram en @callearribalt, informan.

Chitré no es la excepción y a través de enazuero.com en Facebook y Youtube, y en @chitre.virtual, podrán disfrutar del jolgorio de su Carnaval Virtual.

