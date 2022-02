Sofía Jirau, primera modelo con síndrome de Down de Victoria's Secret: 'Me siento feliz y orgullosa'

Sofía Jirau se convirtió en la primera modelo con síndrome de Down de Victoria's Secret y el mundo entero se enorgulleció por su logro.

Versión impresa

Jirau trabajó duro para convertirse en modelo, sueño que inició desde muy pequeña. "Yo sabía que Puerto Rico iba a estar orgulloso de mí, pero no imaginé que el mundo entero también. Estoy en periódicos, revistas y en la televisión del mundo entero. Me siento feliz y orgullosa", dijo, vía e-mail, la modelo de 24 años.

Límites es un término que no existe para ella, considera que todas las personas, con y sin síndrome de Down pueden crear cambios y hacer lo que deseen si trabajan duro.

Por esta razón, la boricua se siente orgullosa de ser parte del cambio que está experimentado la industria del modelaje, la cual por años ha sido criticada y que últimamente ha estado haciendo cambios hacia una industria más inclusiva.

"Yo me siento feliz, contenta y orgullosa, porque las personas que tenemos síndrome Down también podemos lograr grandes cosas. Yo siempre digo que por dentro y por fuera no hay límites", expresó Sofía Jirau (@sofiajirau), en exclusiva a Panamá América.

'Love Cloud Collection'

Victoria's Secret contacto vía e-mail a Jirau, el 13 de diciembre del año pasado, para saber si deseaba sumarse a "Love Cloud Collection" (lanzada el 17 de febrero) y el 19 de diciembre, se realizó el photoshoot, donde tuvo la oportunidad de conocer a otras modelos.

Antes de modelar para Victoria's Secret, la puertorriqueña desfiló en el New York Fashion Week en 2020 y en San Juan Moda in Puerto Rico, pero esto no es todo, espera conquistar las pasarelas en Europa.

Jirau también desea convertirse en actriz, está trabajando en ello, estudia actuación e inglés, adicional, desea estudiar diseño de moda y actualmente trabaja como embajadora de experiencias en la empresa social INprende.

VEA TAMBIÉN: Bill Gates publicará un libro sobre la covid-19 en mayo

'Sin Límites'

En octubre de 2021, la modelo lanzó la campaña "Sin Límites" para crear conciencia sobre la comunidad con síndrome Down en el mundo.

"Quise crear esta campaña, porque yo estoy alcanzando mis sueños, pero quiero que todas las personas con síndrome Down también puedan hacer los suyos realidad", manifestó.

"Sin Límites" muestra los retos que enfrentan las personas con síndrome de Down como la falta de empleo, acceso a la educación en universidades, falta de transporte y la necesidad de un hogar para vivir con cierta independencia.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!