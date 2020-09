¿Sofia Richie y Jaden Smith retomaron su romance?

Sofia Richie y el actor Jaden Smith fueron sorprendidos por los paparazzis disfrutando de la playa en Los Ángeles.

Los jóvenes, ambos de 22 años, fueron fotografiados saliendo juntos del mar de la mano y compartiendo un abrazo tumbados en la arena, se lee en La Botana.

Ese mismo día, los tortolitos fueron a cenar al popular restaurante Nobu de Malibú, acompañados de otra pareja de amigos.

Jaden y Sofia comparten una larga historia: en 2013, cuando aún eran un par de adolescentes, vivieron un intenso noviazgo que con el paso del tiempo se convirtió en una cercana amistad.

En las imágenes que ya han sido difundidas por muchos medios internacionales no se ven los besos, pero sí los juegos en el agua, risas y abrazos.

Esta actitud de ambos es lo suficientemente cercana como para que dé que pensar, se lee en Glamour.es

Además, ni él hace lo mismo con otras amigas ni Sofia con otros amigos: este trato se lo dedican el uno al otro exclusivamente.'



Sofia Richie se separó de su novio Scott Disick hace pocas semanas, mas parece que la hija de Lionel Richie ha seguido enfrente con su vida, con alguien más compatible a su edad.

Jaden Smith, además de ser hijo de dos actores célebres, él mismo ya es una celebrity en sí y siempre ha tenido amigos igualmente famosos.

Por ejemplo, Kendall y Kylie Jenner están entre sus más cercanas quienes, sobre todo esta última, son amigas de Sofia Richie.

Sí, forman parte de una amplia pandilla de jóvenes guapos, millonarios e instagrammeables de Los Ángeles.

No nos cabe duda de que si se confirmara la relación entre Jaden y Sofia (ex de Scott, su ex cuñado favorita), se alegrarían un montón por ambos.