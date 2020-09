Frida Sofía a Ninel Conde: 'No te metas conmigo'

Al parecer la polémica hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, no sale de uno para meterse en otro lío. Ahora, ha tenido enfrentamientos con Ninel Conde.

¿Qué ha pasado? A través de sus redes sociales Frida Sofía había hecho referencia a unos comentarios de Ninel, y en una reciente entrevista con TV Notas, la cantante sostuvo su postura.

Ninel Conde fue cuestionada sobre supuestos comentarios que Frida habría hecho contra ella y expresó: “¿Qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá?”.

A raíz de esto Frida publicó un par de mensajes en Instagram stories en donde contraatacó a Ninel al cuestionar qué se puede esperar de una mujer que está en medio de una batalla legal por su hijo y ya quiere embarazarse de otro.

Lo que ocurre es que Ninel está en medio de un cuestionado romance con el empresario colombiano Larry Ramos, quien tuvo una relación con Frida Sofía en 2015.

En la entrevista con TV Notas, Frida aclaró que jamás advirtió a Ninel que Larry fuera un estafador, pues no le consta, se lee en un escrito de Infobae.

Lo único que le consta es que se acercó a ella para tratar de llegar hasta Alejandra Guzmán para que invirtiera dinero en sus empresas, algo que ocurrió (y, de hecho, la cantante lo demandó por no haber dado un uso adecuado a su dinero).

Frida comentó: “Nunca dije eso, jamás salió de mi boca; escuché que fueron a preguntarle a Ninel que qué opinaba de mis supuestas advertencias, y la señora, sin corroborar si yo lo había dicho o no, me atacó de inmediato. Dijo: ‘¿Qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá?’, refiriéndose al pleito que tengo con mi madre; o sea, ni la conozco y me vale lo que haga con su vida”.

Añadió: "Yo también podría decirle: ‘¿Qué esperas de alguien que abandona a su hijo, que ya se embarazó de dos cabrons y ahora se quiere embarazar de otro?’; Mejor fíjate en la mala relación que llevas con tus hijos y aún así buscas tener otro a tus casi 50 años; te van a quitar a uno y ¿ya quieres tener otro? La mujer está loca, necesita un psiquiatra”.

La hija de Alejandra Guzmán lamentó que Ninel se basara en chismes para atacarla, pues puedo haber corroborado con ella si en verdad le advirtió sobre Larry.

Por tal motivo, no dudó en advertirle a la cantante, conocida como “Bombón asesino”, que evite tener problemas con ella y sobre todo, que no haga comentarios sobre el conflicto de Frida con Alejandra Guzmán.

Expresó: “Lo que sí le puedo advertir a Ninel es: ’No te metas conmigo, no te metas en una relación de madre e hija, cuando tú estás peleando la patria potestad de tu hijo, ¡idiota!; bájale dos rayitas, a mí me vale tres pepinos lo que pase con tu vida. Pero, ¿qué se espera de alguien como tú, mi vida?; mejor cállate, pendej”.