Sofía Valdés está 'infinitamente agradecida' por el recibimiento que tuvo en Panamá

La cantautora panameña Sofía Valdés confesó que se siente muy contenta por haber podido cantar sus canciones en el país y por el buen recibimiento que tuvo en el Macro Fest Panamá 2022.

Anoche, 24 de abril, la panameña se presentó por primera vez en Panamá y muchos disfrutaron de su presentación. “Para muestra, un botón”, en las redes sociales hay varias imágenes donde se ve una multitud levantando las manos y cantando sus canciones.

Valdés compartió en su perfil de Instagram algunas instantáneas de su presentación y en la descripción se sinceró con sus más de 59 mil seguidores.

“Gracias a todos por venir a verme a @macrofest me pone muy contenta poder cantar mis canciones en mi país y que me hayan recibido tan bien”, escribió la intérprete de “Handful of water”.

“Infinitamente agradecida”, concluye la panameña.

Quienes tuvieron la oportunidad de presenciar la actuación de Valdés han expresado su satisfacción. Aquí algunos comentarios:

- “Un sueño hecho realidad haberte visto hoy. Orgullo nacional. (Y soy mexicana). Mi bebé de 1 año ama tus canciones”.

- “Sofiaaa finallyyyy, valió la pena la espera fue increíble, lots of love”.

- “Solo puedo decir que eres Magia! ¡gracias y que orgullo! Te mando un abrazo”.

- “¡Nosotros estamos agradecidos de que vinieras a dar todo lo mejor de ti, y cantar tus canciones! Te amoo”.

Por otra parte, el próximo mes, el 13 de mayo, la cantautora lanzará su segundo EP, llamado “In Bloom”, del cual no se conocen mayores detalles, sin embargo, ya se puede preguardar en las plataformas de música.

Unos días después del lanzamiento del EP, Valdés se embarcará en una gira por Estados Unidos, iniciando el 15 de mayo, Chicago.

Posteriormente, actuará en Brooklyn (17 de mayo), San Francisco (19) y Los Ángeles (21), esta última es la ciudad donde actualmente reside la panameña.

