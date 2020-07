'Sonic The Hedgehog 2' estrenará en el 2022

De acuerdo con Variety, Paramount Pictures anunció que "Sonic The Hedgehog 2" estrenará en cines el 8 de abril de 2022.

Versión impresa

La productora no dio más detalles sobre la nueva producción de "Sonic", sin embargo, será una continuación de su antecesora, la cual estrenó el pasado 14 de febrero.

La secuela tenía programado su estreno para mayo, pero no se había anunciado una fecha exacta de la cinta del personaje de Sega, reportó El Nuevo Día.

La primera parte de la producción se convirtió en una de las películas más taquilleras, recaudó $306.8 millones justo antes que los cines del mundo cerraran.

La pandemia de la COVID-19 también provocó que la película llegara antes a las plataformas de streaming.

La producción cinematográfica es el primer trabajo del director Jeff Fowler y contoó con la participación de Ben Schwartz, quien hizo la voz de "Sonic", James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter y Lee Majdoub.

No obstante, no to fue color de rosa para la cinta. Cuando se reveló el primer tráiler de la película los fans cuestionaron la producción debido al diseño de "Sonic", ya que no lucia como el personaje de los videojuegos de Sega.'



La primera película de "Sonic" se convirtió en una de las más taquilleras del año. Antes de que cerraran los cines por la pandemia logró recaudar $306.8 millones a nivel mundial.

En este sentido, la producción se vio obligada a dar un paso atrás y se tuvo que modificar su fecha de estreno.

VEA TAMBIÉN: ¿Cómo incluir los juguetes sexuales en la intimidad?

La espera del estreno rindió sus frutos ya que el diseño del personaje mejoró y los admiradores del erizo azul pudieron apreciar los cambios en la pantalla grande.

Por otra parte, "A Quiet Place 2" y "Top Gun: Maverick", estarán en el cine el 23 de abril de 2021 y 2 de julio de 2021, respectivamente.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!