'Spider-Man' pisa fuerte en la cartelera

Panamá ya puede disfrutar de la historia de "Spider-Man", una película de Jon Watts. Esta es la tercera cinta protagonizada por Tom Holland como hombre araña en el Universo Cinematográfico de Marvel.

"Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider- Man, nuestro amistoso héroe y vecino es desenmascarado, y ya no puede separar su vida normal de los altos riesgos de ser un súper héroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, estos riesgos se vuelven más peligrosos, forzándolo a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man", se lee en la sinopsis.

Este estreno cinematográfico está lleno de misterios, sorpresas y secretos. Sin embargo, las críticas positivas abundan.

Según Rotten Tomatoes, sitio especializado en reseñas de películas, con más de 50 críticas al momento de escribir esta publicación, "Spider-man: No Way Home" cuenta con una calificación arriba del 95%.

"Spider-Man: No Way Home" es por el momento la película de carne y hueso del hombre araña con mejor puntuación histórica; solo por detrás de "Spider-Man: Into the Spider-Verse", que tiene un 97%. La primera parte de la secuela, "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Part One) se estrenará en 2022, tal como se lee en as.com

- "Holland ha construido un legado que perdurará por mucho tiempo en el firmamento de Spider-Man. Las probabilidades de que eso suceda son, por supuesto, escasas o nulas", dijo Richard Lawson de "Vanity Fair".

- "Es la película de Spider-Man más satisfactoria de la historia. La película está llena de nostalgia, humor y momentos que harán que busques unos pañuelos", considera Lupe Rodriguez Haas de "CineMovie.tv".



Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Jacob Batalon, Jon Favreau y Marisa Tome.

- Johnny Oleksinski de "New York Post" dice: "Nunca habrás salido de una película de Marvel con tanta incertidumbre sobre lo que vendrá después".

- "Equilibrando enérgicamente una vertiginosa variedad de piezas, la última versión de Marvel (a través de Sony) parece destinada a hacer lo que solo una araña puede hacer, es decir, atraer a un gran número de fanáticos a su telaraña", apunta Brian Lowry de CNN.

