Stephanie Ruiz: 'Tener cáncer es no tener idea de cómo te vas a sentir mañana'

La cantautora panameña Stephany Ruíz, conocida artísticamente como Estefana, dio a conocer hace unas semanas que batalla contra el cancer.

Estefana comparte con sus seguidores detalles de su proceso de tratamiento contra el cáncer de mama.

Esta semana la artista panameña, residente en México, publicó un video donde cuenta cómo la está pasando.

"Hoy me quebré, hoy lloré mucho, hoy fueron de esos días en los que de repente sientes que te están ganando...", dijo.

Continuó: "Que no me grabe llorando no quiere decir que no llore o que no me duela...".

"Que no pida ayuda no quiere decir que no la necesite...", se le oye decir.

"Nadie puede saber lo que se siente sino atraviesa cómo es este proceso, son muchas cosas pasando al mismo tiempo", señala.

Añadió: "Hay presión, sabes hay como que... psicólogicamente hay un montón de cosas pasando emocionalmente, físicamente, psicologicamente, económicamente...".

"No es un proceso fácil", dijo con lágrimas.

Resaltó: "Tener cáncer es no tener idea de cómo te vas a sentir mañana".

"Gracias a los que están y a los que seguirán y a los que no están también", indicó.

