Su vuelta a casa es es el resultado de 'años de trabajo'

Emilio Estefan saludó que la próxima edición de los premios Latin Grammy sea en Miami, lo que representa un “regreso a casa”. Es resultado de “años de trabajo” para lograr que esta ceremonia vuelva a esta ciudad del sur de Florida (EE.UU.).

“Tener a los Latin Grammy de vuelta en Miami es como un sueño”, señaló a EFE Estefan, quien estuvo involucrado en la creación de los Latin Grammy, cuya primera ceremonia en esta ciudad se realizó en 2003 y solo regresó durante un evento especial en 2020, en el contexto de la pandemia de covid-19.

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles que la 25 edición de los Latin Grammy se celebrará el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

“La gente no sabe lo que fue en ese momento recaudar los fondos, trabajar constantemente en inglés, convencer a los anunciantes. Esta vez, todo será celebrar la música y el camino recorrido”, señaló el artista y empresario cubano al recordar los inicios de la institución.

El regreso de los Latin Grammy a Miami

Acompañado de artistas como Christian Nodal, Kany García, Descemer Bueno, Gente de Zona y Diego Torres, entre otros, Estefan reveló que se hizo una larga campaña “de siete años para que regresen y lo hemos logrado”.

“Esta vez será muy diferente. Ahora todo es nuestro”, agregó, en referencia al establecimiento de la Academia como un ente “hermano, pero separado de los Grammys”.

Manuel Abud, el presidente de la Academia Latina de la Grabación, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, y el presidente de la cadena TelevisaUnivision, Ignacio Meyer, explicaron de que la meta es organizar un evento con base a las lecciones de la edición de 2023, que tuvo lugar en la ciudad española de Sevilla.

“Allí nos dimos cuenta de que toda la ciudad se puede volcar a celebrar a nuestros artistas y a la música latina y es lo que pensamos hacer este año”, explicó. Además, aseguró que la relación con la ciudad española se mantiene viva.

“Vamos a hacer varios eventos más allá y ellos, sin duda, tendrán una presencia aquí en los Latin Grammy de 2024”, agregó.

La semana de la música latina

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Las actividades de los Latin Grammy de 2024 comenzarán el 11 de noviembre, revelaron los organizadores, y seguirán durante toda la semana con eventos como el reconocimiento a las ‘Leading Ladies of Entertainment’, que reconoce los aportes de las mujeres a la música latina, y el ‘Best New Artist Showcase’ (concierto de los mejores nuevos artistas).

También habrá la ‘Presentación de los Premios Especiales’, la recepción para nominados, la ‘Persona del Año’ y la ‘Premiere’ antes de la transmisión de la gala a cargo de Univision.

“Todas nuestras actividades durante la semana de la música latina buscan impulsar a los nuevos artistas y celebrar a los que ya están saliendo, además de estimular a los que ya llegaron”, manifestó Abud.

Los nominados se anunciarán el 17 de septiembre, pero ya ha comenzado el período de postulación, que se cierra a finales de mayo. El 24 de julio comienza la primera ronda de votaciones.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!