Super Bowl 2024: ¿Usher está listo para el medio tiempo?

Todo está listo para el Super Bowl 2024 en su versión LVIII, evento que tendrá lugar el próximo 11 de febrero.

Los San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs se enfrentarán en el Allegiant Stadium de Las Vegas para determinar quién será el siguiente campeón del Super Bowl.

Esta competencia se caracteriza por su espectáculo de medio tiempo en el que se han presentado celebridades como Rihanna, Shakira, Jennifer López, Michael Jackson, entre otros.

¿Quién se presentará este 2024? El escenario se lo tomará Usher, artista originario de Dallas, Texas, que ha destacado en la industria musical por sencillos como ‘OMG’, ‘I Don’t Mind’, ‘U Got It Bad’, entre otros.

Pero, esta no es la primera vez que Usher participa en este espectáculo, ya lo había hecho en el 2011.

En ese ocasión tuvo una participación en el espectáculo del Super Bowl XLV como invitado del grupo estelar Black Eyed Peas, donde también actuó Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses.

No obstante, hasta este año el músico será el artista principal.

Reba McEntire también actuará antes del partido, cantará el himno de Estados Unidos y el actor Daniel Durant lo interpretará en lengua de señas estadounidense.

Post Malone cantará "America the Beautiful" y la modelo y bailarina Anjel Piñero hará lo propio con lengua de señas; Andra Day también cantará ‘Lift Every Voice and Sing’ y Shaheem Sánchez interpreta el tema con dicha lengua.

A pesar de que no han informado si Usher tendrá artistas invitados, se especula que podría verse a Justin Bieber durante su espectáculo, porque ambos colaboraron en una canción conocida como "Somebody to Love".

