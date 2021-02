Super Bowl: 'The Weeknd' promete una presentación espectacular

Sin duda alguna Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como "The Weeknd", merece el crédito de su éxito en la industria musical, el cual lo ha llevado a presentarse en uno de los escaparates televisivos más importantes de Estados Unidos: El Super Bowl.

Versión impresa

Durante el 2020, "The Weeknd" se mantuvo entre los cinco artistas más escuchados de Spotify. Está acostumbrado a copar lo más alto de las listas de éxitos. Su último álbum, "After Hours", contiene la canción más escuchada del 2020, "Blinding Lights", con más de 1,500 millones de reproducciones.

El músico y productor canadiense sorprendió a sus seguidores con sus actuaciones en las galas de los premios MTV y los American Music Awards, por ello, el público aspira que su presentación en el estadio Raymond James de Florida hoy, no sea la excepción.

El halftime show promete mucho, medios internacionales reportaron que "The Weeknd" puso de su bolsillo $7 millones para que el espectáculo sea todo lo que se ha imaginado y se convierta en uno de los mejores de la historia del Super Bowl y la televisión.

"Realmente nos estamos concentrando en conectar con los fanes en casa y hacer que las presentaciones sean una experiencia cinemática y lo queremos hacer con el Super Bowl", afirmó el cantante a la revista Billboard.

La revista GQ detalla en un artículo que el show del intérprete de "Blinding Lights", será el segundo espectáculo curado por Roc Nation, compañía que estuvo a cargo de la presentación de Jennifer López y Shakira en 2020, y la cual le pertenece al rapero Jay-Z.

Respecto al show de "The Weeknd" se conoce muy poco. Su intervención tendrá una duración entre 12 y 13 minutos, y se desconoce si otros artistas compartirán escenario con el cantante, sin embargo, en un principio se especulaba que la española Rosalía tendría una aparición en el show, pero al parecer no será así.

Fuentes cercanas a Rosalía informaron en exclusiva para Tiramillas que la cantante no participará en el descanso del encuentro entre Tampa Bay Bucaneers de Tom Brady y a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahones.

VEA TAMBIÉN: Exluchador de WWE sigue su proceso de cambio de sexo, ahora su nombre es Gabbi Tuft

Dato

No es secreto que la mayoría de los artistas tiene algún ritual antes de algún espectáculo.

El de "The Weeknd" es tocar "Off the Wall" de Michael Jackson, su artista favorito. ¿Será que le rinde homenaje al Rey del Pop en el Super Bowl?