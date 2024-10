Susan Castillo aconsejó disfrutar cada signo de la edad

Susan Elizabeth Castillo está próxima a los 50 años e instó a sus más de 344 mil seguidores en Instagram a disfrutar su edad y cada signo que el tiempo les regala.

"Qué bonito es disfrutar la edad. Qué bonito es apreciar las arrugas, las canas, cada signo que el tiempo nos regala", escribió en una publicación Castillo.

De acuerdo con la periodista, a eso se le llama seguridad, sabe quién es y de lo que ha vivido, además, de lo que aún le queda por delante.

"Este enfoque refleja cómo aceptas el paso del tiempo con gratitud y seguridad, y es una forma poderosa de inspirar a otros a hacer lo mismo", aseguró.

Varios de sus seguidores apoyan la reflexión que publicó la periodista.

"Que bonito y es más bonito aún decir nuestra edad sin miedo y ver todo lo que hemos logrado como mujer hija madre y hermana", "Donde están las arrugas qué no se ven", "Siempre con energía Susan" y "Las canas no, no, no. QUE VIVAN LOS TINTES", son algunas de las reacciones.

Castillo trajo a colación el tema de la edad debido a que le consultaron si sigue madrugando, pues como recordarán ahora es funcionaria en la Caja de Seguro Social (CSS).

Afirmó que sigue madrugando, algunos días le toca, ya que debe estar en su escritorio a las seis de la mañana.

"Hoy, al mirarme en el espejo, vi esas arruguitas, esas líneas bajo mis ojos, y pensé: Wow, ahora sí estoy sintiendo que los 48 años están diciéndome ‘aquí estoy’", comentó.

A algunos no le hizo gracias lo que dijo la periodista, ya que ella acostumbra a usar filtros y abusa de las aplicaciones de edición para fotografías.

