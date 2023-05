Susan Castillo, su hijo es firmado por universidad en EE.UU.

Lucas Reyes, hijo de la periodista Susan Elizabeth Castillo y Boris Reyes, fue firmado por una universidad de Chicago, Estados Unidos, y sus padres están orgullosos por este logro.

Castillo documentó la firma de un grupo de deportistas, entre ellos su hijo, de Combine Academy con diversas universidades estadounidenses y no se cansa de decir lo orgullosa que está de su hijo.

Lucas, beisbolista, fue firmado por Highland Community College y recibió una beca del 100%, aseguró su madre en una de sus publicaciones en Instagram.

“La historia de Lucas será contada. Una historia de superación, de un niño que nunca dudo de los planes de Dios”, aseguró Castillo.

Asimismo, como padres, comentó que nunca dudaron de la capacidad de su hijo, siempre lo empujaron a soñar y a soñar en grande.

“Lucas nunca fue el mejor en béisbol, pero se propuso trabajar duro por sus sueños. Ganarse las cosas por su trabajo”, dijo Castillo.

Luego añadió: “Muchos en el camino lo desanimaron, pero nunca se rindió, se levantó y dijo ‘mamá quiero que me den beca o me firmen, ya lo demás viene sólito, voy a cumplir mi meta’. Verte hoy feliz, me hace la mujer más feliz del mundo…”.

Tras hacer pública la buena nueva, Castillo y su familia han recibido varios mensajes de felicitaciones:

- “Felicidades Susan y Boris, ese logro de Lucas también es suyo”.

- “Felicidades a seguir cosechando muchos éxitos, es una fuente de inspiración para muchos chicos que están en ese camino del béisbol”.

- “Muchas felicidades y éxitos al joven Lucas... ya sabe cómo lograrlo... entrega, perseverancia, esfuerzo...”.

