Susan Elizabeth Castillo sufrió un confuso incidente con la Policía Nacional

La periodista y presentadora de televisión Susan Elizabeth Castillo sufrió la tarde de este martes, 8 de marzo, un confuso incidente con unidades de la Policía Nacional.

Versión impresa

Susan Elizabeth Castillo se encontraba en un comercio de la localidad a la hora del almuerzo y mientras se encontraba en el lugar fue advertida que su auto estaba siendo verificado por unidades de la policía.

Se acercó al estacionamiento y solicitó información sobre qué estaba pasando a la unidad que estaba en el lugar, le notificaron que el vehículo tenía una denuncia de robo.

La presentadora no entendía lo que estaba pasando, ya que el auto era alquilado y lo arrendó el pasado jueves, así que le pidió unos minutos a la unidad para llamar a la arrendadora y pagar en el local en el que se encontraba.

Susan Elizabeth Castillo entró y salió del comercio, y para su sorpresa la unidad le dijo que no había ninguna denuncia, no obstante, le pidió que fuera a la estación de policía.

Como no había ninguna denuncia, Susan Elizabeth Castillo se negó a ir a la estación, en su lugar, le tomaron los datos y la dejaron marcharse, sin embargo, 700 metros más adelante fue abordad por unidades linces.

“Se me ponen los linces al lado como si yo fuera una gran criminal, patrullas y policías y me dicen que me tengo que orillar”, narra Susan Elizabeth Castillo.

Sumado a esto, en el lugar estaba la persona que supuestamente fue víctima del robo o hurto de su vehículo y miraba a la periodista como si estuviera involucrada en el incidente que sufrió.

VEA TAMBIÉN: Dímelo Flow le profesa su amor a Jacky Guzmán

De acuerdo a Susan Elizabeth Castillo, la dejaron ir gracias al director del estamento de seguridad, no obstante, así como aplaude las cosas buenas, en esta ocasión no.

Insta al estamento a realizar los correctivos y mejorar. Añade que se debe realizar una investigación real cuando se pone una denuncia de robo o hurto para evitar lo que le paso a ella y tomar los correctivos en cuanto al manejo de la información.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!