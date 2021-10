TalenPro 2021, listos para la gran final

Este 2021 "TalenPro", seguirá el Talento con Propósito, de manera virtual, conjugando valores, cultura, entretenimiento, responsabilidad social y educación a través de las competencias entre estudiantes de 11 y 12 grado de escuelas privadas o públicas, a nivel nacional, en las categorías: Mejor intérprete, Mejor Canción, Mejor Audiovisual y Mejor Grupo de Baile.

TalenPro es el primer festival intercolegial de Talento con propósito de Fundación Puertas Abiertas creado y diseñado por Erika Ender.

La gran final de TalenPro será este 24 de octubre, a las 7:00 p.m., transmitido en Cadena Nacional.

Este evento tendrá como presentadores internacionales a Ismael Cala, Patricia Manterola. Presentadores nacionales Marco Oses, Natalia González, Michelle Simons y Eddie "Remix" Hendricks como voz oficial. Además, de la participación especial de Pitizion y Jencarlos Canela.

Finalistas

Hoy, dos de los finalistas de la categoría Mejor Audiovisual comparten detalles sus impresiones.

- Diego De Gracia: Estudiante de la Academia Santa Rosa De Lima, quien representa a la zona centro, tiene como tutor al profesor Karel Morón.

De Gracia cree que, como con toda familia, en TalenPro, ha formado vínculos emocionales con la experiencia y con las personas que he convivido. Así que podría decir que estoy agradecido por el tiempo que he pasado en TalenPro. No siempre es fácil, pero sé que es importante.

Por su parte, su profesor tutor, Karel Morón, dijo sentirse orgulloso y complacido de pertenecer a la familia TalenPro en esta ocasión, pues "me identifico con lo que es el apoyo a la juventud a mejorarse en todos los sentidos y con la parte de ayuda social que también es incluida como un aporte a la construcción del carácter de los chicos".

"Ojalá y esta iniciativa nunca cambie pues son de gran aporte en el camino para realmente hacer un cambio en nuestra sociedad", añadió.

- Nayua Saleh, Jade Rojas y Alexander Miranda: También de la categoría Mejor Audiovisual, con el proyecto "Bajo el mismo cielo", representando a la zona oeste, bajo la tutoría del profesor Ricardo Nieto. Los estudiantes son de la Escuela Secundaria de Aserrío.

Nayua Saleh dijo estar agradecida con Dios y emocionada por la magnitud del proyecto y feliz de poder pertenecer a una familia tan grande, llena de gente magnífica y amorosa.

De acuerdo a Alexander Miranda, TalenPro le ha cambiado la vida para bien, "me ha enseñado a usar mis habilidades para ayudar a otros, enseñándome trabajar en equipo y a desarrollar mis valores".

Su compañero, Jade Roja expresó: "Me siento muy feliz de pertenecer a esta gran familia".

En tanto su profesor asesor mencionó que, esta participación es una "gran oportunidad de apoyar a mis estudiantes a desarrollar habilidades para la vida y desarrollo personal".

Propósito 2021

Este año es el proyecto Familias Sostenibles: establecimiento de huertos caseros y cría de aves, para que las beneficiarias puedan tener una alimentación saludable y a su disposición, que a la larga, puede ser un sustento monetario también.

Además, las brigadas de cada finalista proveen de una ayuda humanitaria en la última jornada.

