Tania Hyman a aspirante a miss: 'Sé más humilde... No vas'

Se aproxima el Concurso Nacional de la Belleza y las aspirantes a la corona se están preparando para el tan anhelado momento, sin embargo, hay algunas que no tienen los pies sobre la tierra y para muestra un botón.

Tania Hyman, modelo y actriz panameña, comentó que la contactó una aspirante a miss para que la entrenara, no obstante, la chica no tenía ni una pizca de humildad.

“(…) prácticamente me dijo que me estaba haciendo un favor si yo la entrenaba”, expresó Hyman sin revelar el nombre de la chica en cuestión.

En su relato, Hyman explicó que la aspirante a miss le instó a entrar a sus redes para que supiera quién era ella y que se iba a caer para atrás cuando viera con lo hermosa que es.

En este sentido, la coach le dio la primera clase gratis camino al certamen de belleza en el que va a participar. “Sé más humilde, así no, cómo es que dicen por ahí para los candidatos presidenciales ‘no vas’”, dijo la modelo.

Las reacciones no han tardado en llegar e incluso algunos presumen de quién se trata. ¡Ay padre!

“Ay, pero a medias no... Aquí todos queremos saber quién es la tipa...”, “Ya me imagino quién fue”, “Así mismo hay clientes que desean trabajar contigo y te dicen que te están haciendo un favor, pero que el presupuesto es bajo: NO VAS”, “La humildad abre puerta, de lo contrario solitas se te van cerrando” y “Se estrelló con la muralla”, son algunos de los comentarios.

Dato

Actualmente, la Organización Señorita Panamá está en proceso de casting, donde un jurado está buscando a las candidatas que participarán en el certamen de belleza.

Las participantes tendrán la oportunidad de representar al país en el Miss Universo y llevarse hasta $100 en premios.

