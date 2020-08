Tania Ruiz, novia del expresidente Enrique Peña Nieto, tiene COVID-19

Hace unos días corrió el rumor de que Tania Ruiz, novia del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, tenía COVID-19 y al inicio de esta semana ella misma confirmó el diagnostico.

Tania Ruiz, de 32 años, comentó en su Instagram stories que su ausencia en la red social se debe a que se contagió del nuevo coronavirus. Su última publicación fue el 26 de junio, se lee en Telemundo.

"Familia Instagram. Quería agradecerles a todos por sus hermosos mensajes. ¡Yo también los extraño! Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó el COVID-19", escribió la modelo y empresaria.

"Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y está en mí, le dije que por favor me trate bien", añadió.

"Hay momentos en los que se pasa, de lo fatal que me he sentido, pero a veces tiene sus horas buena onda, que me trata mejor. Pero sigo luchando con él y los dos juntos", prosiguió Ruiz.

"Espero en Dios ya estar pronto de regreso, bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones, gente bonita. Los quiero y gracias siempre por todo", finalizó.

La mexicana dio una entrevista al diario Reforma y amplió los detalles de cómo ha experimentado la enfermedad.'



Tania Ruiz tiene 32 años y es una reconocida modelo y empresaria mexicana. Estuvo ausente una temporada en las redes sociales debido a que se contagio de la COVID-19.

Explicó que se encontraba con sus padres y su hija Carlotta en San Louis Potosí cuando comenzaron los síntomas.

"Al principio nunca pensé que fuera COVID-19, y con el olfato ya fue la señal, el que no me supiera la comida y tener gripa fue como la clave. Luego amanecí con los ojos pegados, y no sabía que la conjuntivitis era un síntoma", dijo la modelo.

En primera instancia la modelo se realizó una prueba rápida que dio negativo, pero como continuaba con los síntomas se practicó un estudio de RT-PCR que arrojó positivo, por lo que se aisló en la Ciudad de México.

