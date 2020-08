Carmen Isabel Jaramillo: Recibe apoyo y buenos comentarios tras su coronación

La Señorita Panamá 2020, Carmen Isabel Jaramillo ha recibido buenos comentarios tras su coronación y en las redes sociales varias personas han manifestado su apoyo y aceptación hacia nuestra representante para el Miss Universo.

Versión impresa

La cuenta de Instagram del certamen de belleza Señorita Panamá Oficial colgó las fotografías oficiales de Carmen Isabel Jaramillo.

“Se merecía esa corona desde el concurso pasado”, “Hermosura de mi Panamá”, “Se ve costosa, divina”, son algunos de los comentarios que se publicaron los usuarios en las fotos de la reina de belleza.

Por su parte, la Señorita Panamá 2019, Merhr Eliezer manifestó que Carmen Isabel Jaramillo es un ejemplo a seguir. “Estoy tan orgullosa de ti, de tu perseverancia y tu fortaleza. El tiempo de Dios es perfecto y sé que nos dejarás muy orgullosos en Miss Universo. Dios te bendiga mucho”, agregó Merhr.

No obstantes, otras chicas que también han representado al país en el Miss Universo felicitaron a la nueva soberana. Rosa Iveth Montezuma, Sheldry Sáez y Yomatsy Hazlewood fueron algunas de ellas.

Coronación

Carmen Isabel Jaramillo fue coronada como la Señorita Panamá ayer, en un espacio que cedió de su programación Tu Mañana.

Debido a la pandemia de la COVID-19 este año no se realizó el certamen como en ediciones anteriores, no obstante, no se quiso pasar por alto la coronación de la nueva reina y la despedida de la beldad saliente.

Trayectoria

La nueva Señorita Panamá nació el 25 de diciembre de 1994, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

VEA TAMBIÉN: ¿Cómo lograr que su arroz con leche le quede suavecito y delicioso?

Desde pequeña Carmen Isabel Jaramillo fue seducida por los concursos de talento y en el 2014, participó por primera vez en el Miss Panamá y obtuvo el puesto de tercera finalista.

En 2015, representó internacionalmente a Panamá en el certamen Reina Hispanoamericana en Santa Cruz, Bolivia, obteniendo la quinta posición.

Actualmente Carmen Isabel Jaramillo es madrina de Probidsida y ha colaborado con otras organizaciones.

Carmen está terminando su carrera de Periodismo en la Universidad de Panamá e iniciando una Licenciatura en Psicología en la Universidad Latina de Panamá.

VEA TAMBIÉN:Panamá tendrá representación en el 'Reimagine Education Award 2020'

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!