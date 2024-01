Tatiana Vélez no quiere relajos, no le estén buscando pareja

La maquilladora Tatiana Vélez había estado tranquila desde la infame filtración de contenido íntimo en octubre del año pasado, pero reapareció para pedir que no le estén buscando pareja.

De acuerdo a Vélez, no la pueden ver con un hombre porque inmediatamente la empiezan a vincular sentimentalmente con este, por ello, ha sido tajante con este tema.

“Dejen de ponerme maridos por favor que ese muchacho ni siquiera lo conozco y solo me pidió una foto”, escribió en las historias de Instagram.

A algunos no les hizo mucha gracia el mensaje de Vélez, ya que afirman no estar interesados en su vida amorosa o no es tan relevante como una estrella de Hollywood.

“Entonces deja de estar takillando y ve a trabajar”, “Pensé que era otro dedazo”, “Lo leí con la voz de ella”, “La hermana perdida de #kimkardashian pues”, “A mí no me importa ni siquiera la vida de esas tipas”, “Exacto... Hay que ponerle es cerebro” y “Esto es cría fama y acuéstate a dormir”, son algunas de las reacciones.

Polémica

Tatiana Vélez salió a la palestra pública por su relación intermitente con “Yemil”, fue muy polémica y hasta los juzgados fueron a parar por agresión, no obstante, la maquillista siempre regresaba con el polémico cantante.

Actualmente, “Yemil” está cumpliendo una condena por agredir a una de sus exparejas y Vélez dando de qué hablar por su comportamiento errático y sus errores de dedo, aunque en un comunicado dijo que la filtración la hizo la persona que manejaba sus redes.

En octubre del 2023, comentó que confió en quien no debía y se disculpó con su hija y familia por la “vergonzosa situación”.

En vista de que esta no es la primera vez que la maquillista se ve envuelta en un escándalo relacionado por contenido íntimo las críticas no hicieron esperar y la acusaron de querer llamar la atención.

Al respecto dijo que no necesita exponerse de esa forma a propósito para llamar la atención, pues sus visualizaciones no disminuyen por nada y para muestra están sus lives que siempre han dado los mismos números.

