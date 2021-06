Tatiana Vélez: ¿Por qué la maquillista vuelve a causar revuelo en redes sociales?

La reconocida maquillista Tatiana Vélez junto a su madre Yaritzel se dieron su arregladita de la mano de un cirujano.

Ambas viajaron a Bogotá (Colombia) para realizarse algunos retoques estéticos y esto generó revuelo. ¿Qué pasó?

A la mamá de Tatiana Vélez le han criticado en las redes sociales, señalan que cómo es posible que ella, quien vende productos para bajar de peso, fue a Colombia a realizarse cirugías estéticas.

Tatiana Vélez se realizó una reducción de senos, y una lipo abdomen, su madre debido a los problemas de espalda, también se hizo una reducción de senos y una un retoque en la operación anterior del abdomen.

Tras las críticas, la señora Yaritzel respondió a todos aquellos que hablan y dijo que la gente habla sin saber.

Añadió: “La verdad me da pena la gente que habla sin saber. Gracias a mis productos no me ha pasado como a muchos que en la pandemia se subieron de peso”.

“Todos mis productos están acá, inclusive después de hacerme la reducción de senos, porque siempre dije que si tuviera la oportunidad de reducirme los haría… los dolores de espalda son horribles y bueno aproveché que tenía errores en mi operación anterior que el doctor decidió corregir”, dijo.

En tanto, destacó que baja de peso con suplementos y buena nutrición y mandó a sus detractores a instruirse.

“Para que sepan las operaciones estéticas no bajan de peso, no se equivoquen, bajan de peso con buena nutrición y suplementos… antes de emitir un comentario instrúyase deje de ir por la vida y detrás de un teléfono destilando veneno”, sentenció.

Por otro lado, agradeció a todos los que se han preocupado por ellas, y comentó que fue gracias a un plan todo incluido.

Cabe resaltar que mediante un Live, la ex de Yemil destacó que no se tocó la nalga, y sus procesos fueron a pedidos de sus seguidores. Y comentó que seguirá tomando los productos que vende su mamá para mantenerse, debido a que es un poco floja para hacer ejercicios.

Tatiana Vélez reveló por otro lado que tiene pensado hacerse la sonrisa y una lipo papada, esto luego de que sus haters le comentarán que le faltaban los dientes.

