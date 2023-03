Taylor Swift, una ciudad será renombrada en su honor

La ciudad de Glendale, California, será renombrada a “Swift City” en honor a Taylor Swift, originaria de Pennsylvania, con motivo al inicio de su gira “The Eras Tour”.

El cambio no será algo permanente, solo será por dos días, según anunció Jerry P. Weirs, el alcalde de la ciudad de Glendale, lugar en el que iniciará la gira de Swift.

“Proclamo que el 17 y 18 de marzo la ciudad de Glendale será renombrada Ciudad Swift”, comentó Weirs, este lunes 13 de marzo, luego añadió: “Nos gustaría que todos los Swifties (fandom de la cantante) nos compartan sus sonrisas que podrían iluminar toda la ciudad (You Belong With Me) a través de redes sociales…”.

Adicional, en Twitter (@GlendaleAZ), se hizo un comunicado sobre el cambio de nombre de la ciudad y se hizo referencia a varias de las canciones de la artista, tal y como lo hizo el alcalde en su intervención.

“No hay necesidad de calmarse (You Need to Calm Down), no tenemos miedo (Fearless) de hacer algo inusual para celebrar que los conciertos de Taylor comenzarán aquí…”, inicia el escrito.

Luego continúa: “Sabemos muy bien (All Too Well) que es una de las artistas más influyentes de su generación y estamos escribiendo nuestra propia historia de amor (Love Story) para ella, saludando con mucho estilo (Style) a cada Swiftie”.

Finalmente, el 18 de marzo, Switf arrancará su gira de conciertos en el State Farm Stadium, en Swift City, y contará con la presencia de Paramore y GAYLE como artistas invitados.

La gira se produce tras su más reciente lanzamiento, el álbum “Midnights” (2022), el cual contó con la colaboración en la producción de Jack Antonoff de Bleachers, así como la escritura en algunos tracks de Zoë Kravitz y Aaron Dessner, y un ft. con Lana Del Rey.

Por el momento, las únicas fechas programadas de la gira son las de las presentaciones en Estados Unidos, no obstante, se está a la expectativa por el anuncio de los conciertos internacionales.

El tour Eras de Taylor Swift ha sido un evento de seguimiento público importante. Desde su anuncio donde la famosa reveló que hará una retrospectiva de toda su historia musical.

