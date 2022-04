Telemundo estrena en mayo la nueva versión de 'Hasta que la plata nos separe'

Protagonizada por los colombianos Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, la nueva versión de la exitosa telenovela "Hasta que la plata nos separe", una producción de RCN Televisión para Telemundo, debutará el 10 de mayo.

Telemundo desveló la fecha de estreno y el tráiler oficial de esta comedia romántica y divertida apta para toda la familia que escribió Fernando Gaitán.

Esta nueva versión fue adaptada por Juan Carlos Pérez Flores, quien también estuvo a cargo del libreto junto con Patricia Rodríguez Reyes.

Dirigida por Israel Sánchez y Olga Lucía Rodríguez, la producción está a cargo de Yalile Giordanelli y cuenta en el elenco con Gregorio Pernía, Juliette Pardau, Laura Flores, Alejandro Tommasi, Stephania Duque, Fabián Ríos, Julián Arango y Lorna Cepeda.

Cuenta la historia de amor de Rafael Méndez, un humilde comerciante, y Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva.

Méndez es un prolífico vendedor de toda clase de productos para el hogar de origen campesino, mientras que Maldonado, una mujer de origen aristocrático, es la exitosa gerente de ventas de un concesionario de automóviles.

Un buen día el destino cruza a Alejandra con Rafael en un trágico accidente y, a partir de allí, sus vidas y las de las personas cercanas a ellos no volverán a ser las mismas.

El reparto principal lo completan Alina Lozano, José Daniel Cristancho, Michelle Roullard, Juliana Galvis, Marcela Benjumea, Alejandra Ávila, Julio Sánchez, Matías Maldonado, Ezequiel Bernal, Tuto Patiño, Felipe Botero, Rodrigo Jerez, Julián Caicedo y Fernando Arévalo.

Naturalmente las reacciones por el próximo estreno no se hicieron esperar, hay mucha expectativa por la nueva versión de esta popular novela.

“Esta novela no me la pierdo”, “Esperando ansiosa este estreno con estos actores que son de mis favoritos”, “Espectacular producción colombiana”, “Por fin algo que no sea de narcos. Una comedia romántica en estas épocas sirve”, son algunos de los comentarios.

