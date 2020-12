Tipos de fetichismo sexuales

El fetichismo sexual es considerado como una parafilia. En sexología una parafilia es un patrón de comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades o individuos con ciertas peculiaridades.

No se ha logrado determinar en su totalidad si son o no patológicas, en algunos casos conlleva actividades fuera de lo usual, las cuales no ponen en riesgo la integridad física de nadie. Sin embargo, la psicóloga clínica, sexóloga y terapeuta de parejas, Merari Menéndez hace la salvedad que dentro de las múltiples parafilias hay algunas que ameritan ser tratadas en lo clínico o es necesario modularlo o incluso tomarlo como un trastorno psicosexual.

Habiendo determinado que un fetiche forma parte del rubro de las parafilias, el fetichismo sexual se define como una parafilia que puede o no ser un trastorno psicosexual, donde un individuo siente excitación o consigue con mayor facilidad la excitación o un orgasmo si utiliza un objeto o una fijación por una parte del cuerpo.

La especialista comentó, vía email, que a priori el fetichismo sexual es inofensivo, a menos que el individuo se lastime a sí mismo o a terceros, también si se está deteriorando o presentando deterioro por dicho fetiche, entonces, se considera como un trastorno patológico.

Pero sabe usted qué tipo de fetiches existen. Los hay patológicos y no patológicos, no obstante, también se dividen en subtipos.

Los patológicos son aquellos fetiches que involucran objetos, situaciones o adicciones que ocasionan un daño o riesgo a la persona que lo practica o a terceros, afecta su día a día y solo puede excitarse o alcanzar un orgasmo con dicho fetiche. De lo contrario, es incapaz de disfrutar las relaciones sexuales.

Los fetiches no patológicos son todo lo contrario, incluyen objetos habituales e inusuales, pero, no ocasionan daños a la persona que lo practica o a terceros. En este caso, el fetiche potencia la excitación, sin embargo, no lo controla por completo. Lo cual, según Menéndez indica que el individuo disfruta su fetiche ocasionalmente, pero si no lo tuviese, igual puede disfrutar de las relaciones sexuales.

A continuación, mencionaremos algunos de los fetiches menos comunes según el sitio Psicología y Mente:

- Mastofacto: Fijación o excitación por pecho en lactancia.

- Mecanofilia: Parafilia en la que un individuo se excita por las máquinas, no le atrae mantener relaciones en el vehículo o fuera de él, sino que le excita la máquina en sí.

- Alvinolagnia: Fetiche o excitación por el vientre materno.

- Hibristofilia: Excitación hacia los criminales, este suele predominar en las mujeres.

- Hematofilia: Comúnmente conocido como fetichismo vampírico porque implica el uso de sangre durante el acto sexual.

No obstante, entre los fetiches más comunes está la fijación por el cuero, ropa interior, el olor y la textura del cabello, plumas, disfraces y otros.