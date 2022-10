T.J. Miller no regresará como 'Weasel' en 'Deadpool 3': ¿Ryan Reynolds lo odia?

Unos personajes vuelven y otros no. No ha pasado mucho tiempo desde que Ryan Reynolds anunció que Hugh Jackman estará de vuelta como Wolverine en “Deadpool 3”, sin embargo, Weasel no retornará en la tercera película que conformará la trilogía del superhéroe.

Weasel, personaje interpretado por el actor T.J. Miller, es el inseparable amigo Wade Wilson, nombre de pila de Deadpool, y no retornará a la ficción porque presuntamente Reynolds no quiere saber nada del histrión que da vida al personaje.

T.J. Miller fue acusado de agresión sexual en 2017, afirmaciones que, aunque negó, provocó que su carrera quedó estancada. Al año siguiente, en 2018, el actor fue descrito como “matón y mocoso petulante”, por Alice Wetterlund, una compañera con la que trabajó en el set de “Silicon Valley”.

Ese mismo año, Miller fue detenido por hacer una broma sobre una bomba en un tren, problema, al igual que los otros, del que salió librado, no obstante, se convirtió en los talentos menos queridos de la industria.

Supuestamente los señalamientos en contra del actor sería el motivo por el que la estrella de Hollywood no quiere saber nada de él, pero esta no es la única razón, Miller tampoco quiere trabajar con su colega.

“Me llevé mucho mejor con él en la primera Deadpool porque no era una gran, gran estrella de cine. ¿Volvería a trabajar con él? No, no lo haría. Pero he llegado a decir eso de Michael Bay y ahora somos amigos y sí volvería a trabajar con él. Aunque creo que Michael Bay es diferente”, aseguró el intérprete de Weasel en el podcast Adam Corolla.

Luego Miller añadió: “Es raro, pero me odia”, refiriéndose a Reynolds.

Asimismo, explicó que hubo un cambio en el trato que le daba Reynolds. “Fue muy agresivo conmigo. Pero conmigo. Como si yo fuera Weasel. Él fue como: ‘¿Sabes qué es lo mejor de ti, Weasel? No eres la estrella, pero haces la exposición suficiente para que sea divertido, y luego podemos salirnos y volver a la película real’ Simplemente escuché y pensé que era raro, y luego me bajé del escenario porque dijeron: ‘¿Corte...?’”, explicó.

De acuerdo a Miller, el cambio de actitud del histrión se produjo tras la primera entrega de la trilogía, reconoce que es un buen comediante, sin embargo, no volvería a trabajar con él.

“No soy más divertido que él en absoluto, ¿verdad? Y no he estado en más películas que él… ¿Volvería a trabajar con él? No. No volvería a trabajar con él. Le deseo lo mejor porque es muy bueno en 'Deadpool' y creo que es raro que me odie”, reiteró Miller.

