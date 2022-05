Tom Cruise deslumbró el Festival de Cannes

Había sido parte de Cannes una sola vez, allí por 1992 cuando se presentó con "Un Horizonte Lejano", sin embargo, tuvo que ser con "Top Gun: Maverick" la esperada secuela del filme original de 1986 que Cruise se presenta aquí fuera de concurso y que fue la excelente excusa para recibir un aplauso multitudinario en la sala Debussy en el Palaise du Festival en Cannes 2022. La 75 Edición del Festival más importante del mundo, que en su segundo día con su presencia adquirió el color y la fiesta del cine que no se vivió aquí en la Costa Azul desde el ya lejano 2019, el último año de la presencialidad.

Cruise arribó en un helicóptero cercano al puerto de Cannes, cual uno de sus personajes de acción, desde ese momento toda su presencia se pareció a uno de sus espectaculares filmes.

No fue sino con un compilado conmovedor, estricto, e inusual de quince minutos de su filmografía, que los presentes pudieron apreciar en pantalla grande, como debe ser, la previa a su aparición. Más tarde en la alfombra roja los Jets de la Armada francesa saludaron a todo el elenco con su estela de chorro de la bandera francesa, un momento único para todos los presentes en la Croisette, y de los protagonistas del filme entre lo que deslumbran Jon Hamm, Jennifer Conelly y Miles Teller.

Aunque no parecen en nada los 59 años que tiene, Cruise ha trabajado en más de 50 películas junto a directores de la talla de Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Brian de Palma y Michael Mann, entre muchos otros. Es así que este homenaje del festival francés aparece casi como una reivindicación. Horas más tarde recibiría como sorpresa una Palma de Oro de Honor, antes de la proyección, nada menos.

Un apasionado del cine como se definió: "primero soy público y pienso en el público, desde muy pequeño me obsesioné con hacer las cosas bien".

La estrella de Hollywood es un apasionado del cine y antes que actor, se considera parte del público y a la hora de hacer su trabajo piensa en los espectadores.

En una entrevista pública se sentó y agradeció muchísimo al mencionar: "Ver un cine lleno, en un lugar así después de todo lo que hemos pasado es muy importante".

Ante la consulta de cómo es que realiza todas estas piruetas, escenas de acción y si experimenta miedo por ello, contestó: "No tienes miedo, ¿A Genne Kelly le han preguntado por qué baila? Seguramente no, es algo que me viene desde pequeño cuando después de jugar con una especie de soldado que caía con un paracaídas, se me ocurrió hacerlo yo mismo, usando una sábana, tirándome al vacío desde un pequeño techo, que para mí a esa edad era enorme, por supuesto que no volé y aterricé de traste, vi las estrellas junto al terror del reto de mi madre, pero aquello despertó en mi el intentar siempre, incluso aunque te equivoques, de todo sale una experiencia interesante".

Y agregó: "Es por ello que a mis escasos 20 años entreviste a Sydney Pollack (el actor y director, con quien trabajaría luego en "Ojos Bien Cerrados") para saber cómo trabajaba en sus películas, porque quería saber todo, y lo sigo haciendo ahora, estoy y me involucró con el equipo, quiero conocer y saber todos los aspectos y que todos se sientan parte de la película porque realmente es así", finalizó con ese espíritu obsesivo con el trabajo.

Cruise explayó sobre diversos temas, de cómo se involucró en producir desde "Misión Imposible" en 1996, cuando le decían que era un riesgo y una apuesta demasiado riesgosa por ser un producto televisivo, en cambio él pensaba en el público ávido de historias de espionaje y acción.

El director de Christopher McQuarrie (guionista de la nueva Top Gun y director de las últimas entregas de Misión Imposible) definió a Cruise como alguien que va de una meta a la siguiente.

"No pienso solo en el primer fin de semana de estreno de los filmes, quiero que estos perduren. No estoy en contra de las plataformas, es una opción y una elección del público, pero yo hago películas para el cine y para ser vistas en una sala. Trabajo duro para eso y espero seguir haciéndolo por muchos años más. La sensación de comunidad en una sala, cómo aquí, qué hay personas de diversas partes del mundo, que hablan distintas lenguas y se pueden sentir involucrada en una misma historia y experiencia", puntualizó.

Todo este despliegue de su figura como súper estrella del cine, se dio a una semana del estreno mundial de la esperada y postergada "Top Gun: Maverick".

