Patricia Palacios, conoce a la reina de la Feria Afroantillana

Llegó el gran día para la joven Patricia Palacios, de 22 años, quien hoy, sábado 21 de mayo, será coronada como la Reina de la edición 40 de la Feria Afroantillana de Panamá.

A partir de las 3:00 p.m. se realizará el acto de coronación, informó a Panamá América.

Patricia Palacios estudia Logística y Transporte Multimodal en la Universidad Tecnológica de Panamá.

Pasear, ir a la playa, bailar y cantar, son algunos de las actividades que la joven realiza en su tiempo libre.

Ser reina no fue algo que planificó desde hace años, pues fue en esta edición que nació esa chispa y se inscribió en el certamen, saliendo airosa con la corona.

Está orgullosa de portar este título, porque "esto es algo que me gusta y lo disfruto y porque me gusta que conozcan en Panamá sobre esta cultura. Llamar la atención a muchos jóvenes y nutrirlos de conocimientos".

"Esto (las inscripciones para el certamen) lo vi en un anuncio en redes, es algo que no hacía, pero hago videos para la universidad, canto y bailo, por qué no inscribirme pare ser reina y resaltar mi cultura, no lo tenía planificado", reiteró.

Elección y más

La soberana cuenta que para la elección de la reina de esta edición de la feria se llevaron a cabo varios puntos. El proceso fue largo.

Como estaban en tiempo de pandemia tuvieron que enviar un video donde mostraron qué estudiaban, qué hacían. Además, de enviar clip donde se pudiese apreciar cuando hacían turbantes y comida afro.

Pero esto no es todo, ya que tuvieron que asistir al Museo Afroantillano donde le hicieron una entrevista extensa. También desfilaron en una pasarela y hasta bailaron.

Por otro lado, cuenta que se ha preparado fuerte para este certamen y hacer una buena representación como reina.

De hecho, ha leído bastante, para ampliar sus conocimientos en cuanto al tema de la Etnia Negra.

Estos días previos a la feria los ha disfrutado al máximo, aunque sabe que lo fuerte es hoy y mañana, pero está lista para este reto.

Feria

La edición número 40 de la Feria Afroantillana de Panamá culminará este domingo 22. Este año se desarrolla en otra sede, en el Gimnasio Roberto Durán.

La feria cuenta con diversas áreas: la gastronómica; la sección de artes, donde podrán conseguir vestidos, gorros, atuendos afro, adornos afro; el área de espectáculo y un área de rincón infantil.

El proceso no ha sido fácil, pero lo han logrado. El conseguir los permisos fue complicado, dijo Verónica Forte, de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá (Samaap), organizadores de la feria.

Contarán con la visita de los Reyes de África, quienes tienen una serie de eventos hasta el 25 mayo.

El costo de entrada a la feria es de $5 adultos y $2 niños menores de 11 años.

