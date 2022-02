Tráileres que se emitieron en el Super Bowl

El mayor evento del fútbol americano, el Super Bowl, se ha convertido en el escaparate perfecto para que los estudios anuncien sus próximos estrenos.

Antes más de 70 mil personas que asistieron al SoFi Stadium para ver la final entre Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams, este último fue el ganador, las casas de estudios presentaron un nuevo adelanto de sus grandes estrenos.

Durante la semana previa al Super Bowl se anticipó cuáles eran los tráileres que iban a ser emitidos durante el evento, sin embargo, había algunos que serían sorpresa.

Durante la edición número 56 del Super Bowl se emitieron varios adelantos de los próximos estrenos, aquí te presentamos cuáles fueron.

Enter a new dimension of Strange. Watch the official trailer for Marvel Studios' #DoctorStrange in the Multiverse of Madness. Only in theaters May 6. pic.twitter.com/p1S4Vq5HBc