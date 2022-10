'Transforma tu vida al 100x100', consejos e historias de las celebridades más influyentes

La mayoría de las personas exitosas han pasado por muchos obstáculos y todos tienen algo en común, empezaron de la nada, lo cual refuerza la idea de que todos pueden transformar su vida, tema que aborda Ari Global, presentadora de televisión e influencer, en su primer libro.

La primera publicación de la creadora de "Ari Global Show" se titula "Transforma tu vida al 100x100", libro dirigido para aquellas personas que tienen un sueño y lo quieren hacer realidad.

"Transforma tu vida al 100x100" responde una interrogante que muchos se hacen cuando son testigos del éxito de los demás: ¿Qué hicieron para poder lograr sus sueños y transformar sus vidas?

En el texto podrás encontrar claves para convertir lo imposible en lo posible y consejos de las celebridades más influyentes del momento.

Ari Global (@ariglobal) ha tenido la oportunidad de entrevistar a más de 300 celebridades en su programa y en este libro comparte con los lectores varios de los consejos e historias de estas personas.

Jennifer López, Samuel L. Jackson, Nicky Jam, Vanessa Hudgens, Luis Fonsi, Amy Schumer, Antonio Banderas, Ozuna, Óscar de León, Eva Longoria, Benicio del Toro, Carlos Vives, Shaquille O'Neal, Ismael Cala, Alejandra Guzmán y Alejandro Sanz, son algunas de las figuras públicas invitadas al show.

"La intención es mostrarte que, si ellos lo lograron, tú también puedes hacerlo. Independientemente de la situación, eres capaz de transformar tu vida al 100x100. No importa si no tienes suficiente dinero, si atraviesas un fracaso laboral, si tienes sobrepeso, si has tenido relaciones tóxicas, si te sientes deprimido…", afirmó la autora.'



En la publicación se exploran temas claves para hacer realidad un sueño como la importancia de seguir la intuición, la pasión como motor para seguir adelante, el poder de vivir en el presente, los beneficios de ser honesto, leal y puntual, el amor propio y otros.

Adicional, las palabras de la contraportada las escribió el comunicado Ismael Cala.

Datos

"Transforma tu vida al 100x100" fue publicado en septiembre y su lanzamiento se celebró en Miami, está de venta en Amazon, en formato Kindle e impreso, pasta blanda y dura.

