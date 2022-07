Tristan Thompson fue visto con una mujer en Grecia

Tristan Thompson se encuentra disfrutando de una vacaciones en el Mediterráneo mientras se prepara para ser padre de cuatro hijos con Kloé Kardashian.

Versión impresa

La estrella de los Chicago Bulls fue captado de la mano de una mujer no identificada mientras estaba de vacaciones en Mykonos, Grecia. Según fotos y videos obtenidos por el portal de noticias TMZ, Tristan llevaba una camisa con botones de estampado floral mientras que la mujer lucía un vestido estampado.

El jugador de 31 años ha estado en Grecia desde la semana pasada. El 15 de julio, antes de su viaje la estrella de la NBA fue visto en un club llamado Bonbonniere, según fotos obtenidas por TMZ.

La noticia sobre la nueva acompañante de Tristan en el extranjero llega pocos días después de que un representante de su ex Khloé Kardashian, madre de su hija True Thompson confirmara que los dos tienen un hijo en camino a través de un vientre sustituto.

"Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre", le dijo el representante a E! News. "Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia".

Aunque Khloé y Tristan están ampliando su familia, eso no significa que reconciliarán su romance en el corto plazo.

Una "fuente" le dijo a E! que la pareja "no ha hablado desde diciembre fuera de los asuntos de crianza compartida", y agregó, "El bebé fue concebido a través de un vientre sustituto antes de que se revelara a Khloé y al público que Tristan iba a tener un bebé con otra persona en diciembre".

En diciembre, Maralee Nichols presentó una demanda de paternidad contra Tristan, alegando que él era el padre de su hijo. Al mes siguiente, el atleta confirmó que tuvo un hijo con Maralee, a quien ella llamó Theo Thompson, y él se disculpó con Khloé.

VEA TAMBIEN:J Balvin actuará y recibirá un galardón en los Premios Juventud 2022

"Khloé, no te mereces esto", escribió en sus Historias de Instagram. "No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".

Tristan agregó, "Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!