'Tukoh Taka', la canción oficial del Mundial de Qatar 2022 'no pega ni con moco'

A pocos días de que se dé el pitazo inicial del Mundial de Qatar 2022, se estrenó “Tukoh Taka”, el himno oficial de la FIFA Fan Festival que interpreta Maluma, la rapera Nicki Minaj y la libanesa Myriam Fares, sin embargo, la canción no ha gustado tanto como en ediciones pasadas.

“Tukoh Taka” es una explosión cultural y una fusión de diversos géneros, cada uno de los artistas aportan su estilo, mientras les dan la bienvenida a los fanáticos y cantan sobre unir el mundo y celebrar.

Por primera vez en la historia una canción oficial del mundial presenta letras en español, árabe e inglés, y en pocas horas acumula más de 200 mil reproducciones, números que no necesariamente representan una acogida positiva.

La afición no quedó satisfecha y algunos no han tenido problemas con exponer públicamente sus opiniones, para muestra un botón, en la última publicación de Maluma, en Instagram, donde promociona la canción hay miles de mensajes de personas que no le gustó “Tukoh Taka”.

“La peor canción del mundial desde 1930”, “Explícame qué tiene que ver la canción con el mundial”, “No sirve, mejor la hubiese hecho Shakira”, “(…) no pega ni con moco” y “Parcero usted es un crack, pero que desastre de canción”, son algunas de las opiniones.

La mayoría de los comentarios hacen referencia en que la letra no tiene nada que ver con fútbol, en una parte de la canción Maluma se refiere a la figura de la mujer y no se comprende cuál es su relación con el deporte, por lo que el colombiano ha sido duramente criticado.

“Maluma se trata de futbol no de babys”, “No entendí al principio ni al final”, “No entiendo cómo el ‘Himno de un Mundial’ habla de todo menos de fútbol” y “Maluma de verdad la canción no es fea, pero nada que ver con el fútbol ni con el mundial ni con el país… Tú eres grande, no entiendo por qué postularon este tema”, son algunas de las críticas.

En los comentarios salió a relucir Shakira, muchos se preguntaban por qué no fue ella la encargada de hacer el tema, pese a que horas antes ya había confirmado que no participará en el evento inaugural, e incluso muchos aseguraron que “Waka waka”, del mundial de 2010, es por mucho la mejor canción del evento deportivo.

Maluma confirmó que se presentará junto a Myriam Fares en el festival que el mundial les dedicará a los fanáticos e interpretarán “Tukoh Taka”.

La actividad tendrá lugar en el parque Al Bidda, de la ciudad catarí de Doha, el sábado 19 de noviembre.

