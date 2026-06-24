Ubaldo Davis, creador de La Cáscara, propuso hacerle una estatua a Cristian "Fulo" Martínez por su desempeño en el partido de Panamá ante Croacia.

Panamá perdió por la mínima, uno a cero, pero el mediocampista fue reconocido como el Jugador del Partido (MVP), premio que el futbolista le dedicó a Dios, a su familia y a Panamá.

Desde el debut de la Selección Nacional en el Mundial 2026 la participación de "Fulo" ha sido destacada y tras el partido con Croacia se ha realizado aún más énfasis en su desempeño en la cancha.

"Panamá está jugando a un nivel que si tuviéramos dos 'Fulo' Martínez ganaríamos todos los juegos". A ese pelao hay que hacerle una fucking estatua. Las juega todas, tal vez no es el más talentoso, pero las peleó todas", comentó Davis.

"Fulo" Martínez, de El Chorrillo, se convirtió en el primer futbolista panameño en ser MVP en un partido de Copa América y en la Copa Mundial de la FIFA.

Tras recibir el reconocimiento, el futbolista, que intercambió camiseta con el croata Ivan Perišić, agradeció al país por el apoyo y el cariño de siempre.