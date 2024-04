Una cinta para reflexionar sobre la adopción

"Arthur: Una amistad sin límites" ("Arthur, The King"), una historia basada en la amistad del deportista sueco Mikael Lindnord y el perro Athur, llegó a los cines de la localidad para concientizar sobre la importancia de la adopción.

La amistad entre Lindnord y Athur inició en 2014, cuando se encontraron en una carrera de aventura en la jungla de Ecuador, desde entonces fueron inseparables, hasta que, en 2020, el can falleció a causa de un tumor maligno en la columna.

La historia de Athur, nombre en honor al rey Arturo, le dio la vuelta al mundo, Lindnord y su equipo Peak Performance, uno de los mejores en las carreras de aventura, tenían la posibilidad de hacerse con el título de campeones mundiales, pero sacrificaron la victoria para salvar al peludo de cuatro patas.

Mark Wahlberg protagoniza y produce "Arthur, The King", se enteró de la emotiva historia por un documental de ESPN y todo lo que sucedió por el vínculo fortuito fue inspirador.

Tucker Tooley, otro de los productores de la película, tiene una conexión muy especial con la producción y la temática, ya que junto a su esposa ha rescatado más de 50 animales en estado de vulnerabilidad.

"Es imposible que alguien vea esta historia sin llorar", aseguró Tooley.

Competencia

La extrema competencia, que tuvo lugar hace 10 años, tenía como objetivo llegar a la meta, ubicada a unos 700 km, en la selva ecuatoriana y al cuarto día, en el agreste terreno, los competidores se encontraron con Arthur.'



"Descubre la fascinante historia de Mikael Lindnord (Mark Wahlberg) un deportista de resistencia sueco que se ganó los corazones de millones de personas cuando él y su equipo adoptaron a Arthur, un perro callejero mal herido de gran corazón que los acompañó durante una épica carrera de resistencia en la selva ecuatoriana".

El perro estaba en condiciones deplorables, sin embargo, no tuvo límites y acompañó a los competidores incluso en la parte más difícil de la carrera, saltó al agua en un tramo de 14 horas de navegación en kayak. "Pensé que no podíamos dejarlo, así que lo levanté y lo subí al kayak. Ok, haremos esto juntos", recordó Lindnord en el documental.

Al finalizar la carrera, Lindnord y Arthur pasaron un extenso proceso burocrático para regresar juntos a Suecia.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!