'Upgrade: máquina asesina' llega a SYFY Latinoamérica

El próximo 20 de julio a las 10.30 p.m. LATAM, SYFY Latinoamérica presentará "Upgrade: Máquina Asesina", un melodrama de ciencia ficción, irresistiblemente sangriento, que pone a las películas clase B en otra categoría.

Después del asesinato de su esposa, durante un asalto brutal que también lo deja con secuelas irreversibles, Grey Trace (Logan Marshall-Green) es contactado por un inventor multimillonario que le ofrece una cura experimental que ayudará a mejorar su cuerpo.

La cura, un implante de Inteligencia Artificial llamado STEM, le da a Grey capacidades físicas sobrehumanas para reclamar venganza contra aquellos que le quitaron la vida a su esposa y lo dieron por muerto. "Upgrade: Maquina Asesina" está dirigida por Leigh Whannell ("Insidious: Chapter 3", "Saw") y producida por Jason Blum.

El elenco protagónico lo encabezan Logan Marshall-Green ("Prometheus", "Across The Universe"), Betty Gabriel ("Get Out"), Harrison Gilbertson ("Fallen") y Benedict Hardie ("The Light Between Oceans" y "Hacksaw Ridge").

Algunos datos que capaz no sabía son: Antes de ser bautizada como "Upgrade: Máquina Asesina" se barajó la posibilidad de llamarla "Stem" y durante las escenas que involucran el edificio de Jamie "El hacker", una pintada de Billy, el muñeco de la saga "Saw", se puede ver en el muro.

- Pese a estar filmada en Australia, la película está ambientada en Estados Unidos.

Muestra de esto son algunos de los letreros que aparecen indicando que se encuentran en una carretera interestatal durante la persecución del coche de la policía.

- Durante las escenas que involucran el edificio de Jamie “El hacker”, una pintada de Billy, el muñeco de la saga "Saw", se puede ver en el muro.

Este guiño se debe a que Whannell es el co-creador y escritor de este popular film de terror.

